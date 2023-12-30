Еще одно фиаско тен Хага. Манчестер Юнайтед проиграл Ноттингем Форест
«Красные дьяволы» потерпели поражение от аутсайдера
Субботний игровой день 20-го тура АПЛ завершал матч между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Хозяева сумели одержать волевую победу над командой Эрика тен Хага. Для «Красных дьяволов» это уже девятое поражение в 20 матчах АПЛ нынешнего сезона.
АПЛ. 20-й тур
Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 2:1
Голы: Домингес 64, Гиббс-Уайт 82 – Рэшфорд 78
«Ноттингем Форест» – Тернер, Монтьель (Уильямс, 74), Ниакате, Мурилло, Айна (Тоффоло, 87), Йейтс, Гиббс-Уайт, Домингес (Хадсон-Одои, 79), Данило (Мангаля, 87), Эланга (Боли, 87), Вуд.
«Манчестер Юнайтед» – Онана, Уан-Биссака (Регилон, 90), Эванс, Варан, Диогу Далот, Эриксен, Бруну Фернандеш, Майну (Мактоминей, 46), Антони (Диалло, 54), Гарначо, Рэшфорд.
Предупреждения: Гиббс-Уайт (56), Диогу Далот (57), Варан (59), Гарначо (85), Мангаля (88), Эриксен (90).
Ранее «Эвертон» Виталия Миколенко разгромно проиграл «Вулверхэмптону».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
30 декабря проходят матчи 20-го тура АПЛ
Вспоминаем все самое яркое
накрутить он может, а вот поставить игру не получается
В лесу 30 лет ждали победы над МЮ.
И дождались.)