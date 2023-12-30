Еще одно фиаско тен Хага. Манчестер Юнайтед проиграл Ноттингем Форест

Субботний игровой день 20-го тура АПЛ завершал матч между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Хозяева сумели одержать волевую победу над командой Эрика тен Хага. Для «Красных дьяволов» это уже девятое поражение в 20 матчах АПЛ нынешнего сезона.

АПЛ. 20-й тур

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голы: Домингес 64, Гиббс-Уайт 82 – Рэшфорд 78

«Ноттингем Форест» – Тернер, Монтьель (Уильямс, 74), Ниакате, Мурилло, Айна (Тоффоло, 87), Йейтс, Гиббс-Уайт, Домингес (Хадсон-Одои, 79), Данило (Мангаля, 87), Эланга (Боли, 87), Вуд.

«Манчестер Юнайтед» – Онана, Уан-Биссака (Регилон, 90), Эванс, Варан, Диогу Далот, Эриксен, Бруну Фернандеш, Майну (Мактоминей, 46), Антони (Диалло, 54), Гарначо, Рэшфорд.

Предупреждения: Гиббс-Уайт (56), Диогу Далот (57), Варан (59), Гарначо (85), Мангаля (88), Эриксен (90).

Ранее «Эвертон» Виталия Миколенко разгромно проиграл «Вулверхэмптону».