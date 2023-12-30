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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
30.12.2023 19:30 – FT 2 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
30 декабря 2023, 21:39 |
602
6

Еще одно фиаско тен Хага. Манчестер Юнайтед проиграл Ноттингем Форест

«Красные дьяволы» потерпели поражение от аутсайдера

30 декабря 2023, 21:39 |
602
6
Еще одно фиаско тен Хага. Манчестер Юнайтед проиграл Ноттингем Форест
ФК Манчестер Юнайтед

Субботний игровой день 20-го тура АПЛ завершал матч между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Хозяева сумели одержать волевую победу над командой Эрика тен Хага. Для «Красных дьяволов» это уже девятое поражение в 20 матчах АПЛ нынешнего сезона.

АПЛ. 20-й тур

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 2:1
Голы: Домингес 64, Гиббс-Уайт 82 – Рэшфорд 78

«Ноттингем Форест» – Тернер, Монтьель (Уильямс, 74), Ниакате, Мурилло, Айна (Тоффоло, 87), Йейтс, Гиббс-Уайт, Домингес (Хадсон-Одои, 79), Данило (Мангаля, 87), Эланга (Боли, 87), Вуд.

«Манчестер Юнайтед» – Онана, Уан-Биссака (Регилон, 90), Эванс, Варан, Диогу Далот, Эриксен, Бруну Фернандеш, Майну (Мактоминей, 46), Антони (Диалло, 54), Гарначо, Рэшфорд.

Предупреждения: Гиббс-Уайт (56), Диогу Далот (57), Варан (59), Гарначо (85), Мангаля (88), Эриксен (90).

Ранее «Эвертон» Виталия Миколенко разгромно проиграл «Вулверхэмптону».

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Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Aries2005
Що робиться з колись величним клубом.. їх не обігрує в АПЛ тільки лінивийю Хоч Фергюсона став тренером, напевно, гірше точно не буде.
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0
Gargantua
просто команду тренирует солдафон.
накрутить он может, а вот поставить игру не получается
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0
Максим Колісник
В команди немає характеру
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0
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pol-55
Думав після минулого камбеку МЮ *воспрямет*,але ж...,воротарь НФ після промаху,таким сейфом в кінці гри повністю себе реабілітував.
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0
December 32
Не так.
В лесу 30 лет ждали победы над МЮ. 
  И дождались.)
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0
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