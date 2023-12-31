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31 декабря 2023, 04:12 | Обновлено 31 декабря 2023, 04:20
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ТЕН ХАГ: «Знаем причины, по которым у нас не получается выступать лучше»

Нидерландец – о матче «Ман Юнайтед» с «Ноттингем Форест»

31 декабря 2023, 04:12 | Обновлено 31 декабря 2023, 04:20
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ТЕН ХАГ: «Знаем причины, по которым у нас не получается выступать лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре команды в текущем сезоне после матча 20-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест», проигранного его подопечными со счетом 1:2.

«Мы должны выступать более стабильно и добиваться большего. Игра длится 90 минут, и нам нужно начинать выкладываться с первой минуты. Мы надеемся, что многие игроки вернутся в новом году и усилят команду. Мы знаем причины, по которым у нас не получается выступать лучше. Ни одна команда не может справиться с таким количеством проблем и травм, которые у нас были. Но все равно мы должны были действовать лучше, мы обладаем глубиной состава. Однако когда у вас так много травм, глубины недостаточно», – заявил тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ занимает 7-е место, имея 31 очко.

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Эрик тен Хаг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест
Источник DAZN
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