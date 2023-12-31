ТЕН ХАГ: «Знаем причины, по которым у нас не получается выступать лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре команды в текущем сезоне после матча 20-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест», проигранного его подопечными со счетом 1:2.

«Мы должны выступать более стабильно и добиваться большего. Игра длится 90 минут, и нам нужно начинать выкладываться с первой минуты. Мы надеемся, что многие игроки вернутся в новом году и усилят команду. Мы знаем причины, по которым у нас не получается выступать лучше. Ни одна команда не может справиться с таким количеством проблем и травм, которые у нас были. Но все равно мы должны были действовать лучше, мы обладаем глубиной состава. Однако когда у вас так много травм, глубины недостаточно», – заявил тен Хаг.