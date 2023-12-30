Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 2:1. Видео голов и обзор матча
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«Манчестер Юнайтед» проиграл матч 20-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест.
АПЛ. 20-й тур
Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 2:1
Голы: Домингес 64, Гиббс-Уайт 82 – Рэшфорд 78
«Ноттингем Форест» – Тернер, Монтьель (Уильямс, 74), Ниакате, Мурилло, Айна (Тоффоло, 87), Йейтс, Гиббс-Уайт, Домингес (Хадсон-Одои, 79), Данило (Мангаля, 87), Эланга (Боли, 87), Вуд.
«Манчестер Юнайтед» – Онана, Уан-Биссака (Регилон, 90), Эванс, Варан, Диогу Далот, Эриксен, Бруну Фернандеш, Майну (Мактоминей, 46), Антони (Диалло, 54), Гарначо, Рэшфорд.
События матча
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