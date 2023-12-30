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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
30.12.2023 19:30 – FT 2 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
30 декабря 2023, 23:22 |
170
0

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 20-го тура УПЛ

30 декабря 2023, 23:22 |
170
0
Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» проиграл матч 20-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест.

АПЛ. 20-й тур

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 2:1
Голы: Домингес 64, Гиббс-Уайт 82 – Рэшфорд 78

«Ноттингем Форест» – Тернер, Монтьель (Уильямс, 74), Ниакате, Мурилло, Айна (Тоффоло, 87), Йейтс, Гиббс-Уайт, Домингес (Хадсон-Одои, 79), Данило (Мангаля, 87), Эланга (Боли, 87), Вуд.

«Манчестер Юнайтед» – Онана, Уан-Биссака (Регилон, 90), Эванс, Варан, Диогу Далот, Эриксен, Бруну Фернандеш, Майну (Мактоминей, 46), Антони (Диалло, 54), Гарначо, Рэшфорд.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Домингес (Ноттингем Форест).
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Источник Sport.ua
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