Серия А. Милан минимально обыграл Сассуоло

Состоялись еще два матча 18-го тура Серии А. «Милан» дома минимально обыграл «Сассуоло» благодаря голу Кристиана Пулишича. «Салернитана» Филиппо Индзаги на выезде обыграла «Верону».

Серия А. 18-й тур

Верона – Салернитана – 0:1

Гол: Чауна 48

Милан – Сассуоло – 1:0

Гол: Пулишич 59

«Милан» после этой победы остается третьим в турнирной таблице Серии А, приблизившись на расстояние 9 очков от лидера, «Интера».

Ранее «Эмполи» Виктора Коваленко сыграл вничью 0:0 с «Кальяри», украинец провел на поле 84 минуты.