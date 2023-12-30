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Салернитана
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Италия
30 декабря 2023, 21:01 |
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Серия А. Милан минимально обыграл Сассуоло

Победу «россонери» принес Кристиан Пулишич

30 декабря 2023, 21:01 |
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Серия А. Милан минимально обыграл Сассуоло
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще два матча 18-го тура Серии А. «Милан» дома минимально обыграл «Сассуоло» благодаря голу Кристиана Пулишича. «Салернитана» Филиппо Индзаги на выезде обыграла «Верону».

Серия А. 18-й тур

Верона – Салернитана – 0:1
Гол: Чауна 48

Милан – Сассуоло – 1:0
Гол: Пулишич 59

«Милан» после этой победы остается третьим в турнирной таблице Серии А, приблизившись на расстояние 9 очков от лидера, «Интера».

Ранее «Эмполи» Виктора Коваленко сыграл вничью 0:0 с «Кальяри», украинец провел на поле 84 минуты.

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Верона Салернитана Милан Сассуоло Серия A чемпионат Италии по футболу Кристиан Пулишич
Источник Sport.ua
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