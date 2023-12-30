30.12.2023 19:00 – FT 0 : 1
Италия30 декабря 2023, 21:01 |
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Серия А. Милан минимально обыграл Сассуоло
Победу «россонери» принес Кристиан Пулишич
30 декабря 2023, 21:01 |
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Состоялись еще два матча 18-го тура Серии А. «Милан» дома минимально обыграл «Сассуоло» благодаря голу Кристиана Пулишича. «Салернитана» Филиппо Индзаги на выезде обыграла «Верону».
Серия А. 18-й тур
Верона – Салернитана – 0:1
Гол: Чауна 48
Милан – Сассуоло – 1:0
Гол: Пулишич 59
«Милан» после этой победы остается третьим в турнирной таблице Серии А, приблизившись на расстояние 9 очков от лидера, «Интера».
Ранее «Эмполи» Виктора Коваленко сыграл вничью 0:0 с «Кальяри», украинец провел на поле 84 минуты.
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