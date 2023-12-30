Италия30 декабря 2023, 18:31 |
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Серия А. Эмполи сыграл вничью с Кальяри, Коваленко отыграл 84 минуты
«Удинезе» неожиданно разгромил «Болонью»
30 декабря 2023, 18:31 |
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Состоялись еще два матча в рамках 18-го тура Серии А. «Эмполи» Виктора Коваленко на Сардинии расписал нулевую ничью с «Кальяри». Украинец вышел в основе своей команды и провел на поле 84 минуты, после чего был заменен на Ардьяна Исмаили.
Главное открытие нынешнего сезона, «Болонья» Тиаго Мотты, неожиданно потерпела разгромное поражение от «Удинезе».
Серия А. 18-й тур
Кальяри – Эмполи – 0:0
Удинезе – Болонья – 3:0
Голы: Перейра 23, Лукка 48, Пайеро 52
Сегодняшний игровой день начался с победы «Аталанты» над «Лечче».
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