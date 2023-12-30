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Кальяри
30.12.2023 16:00 – FT 0 : 0
Эмполи
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Италия
30 декабря 2023, 18:31 |
432
0

Серия А. Эмполи сыграл вничью с Кальяри, Коваленко отыграл 84 минуты

«Удинезе» неожиданно разгромил «Болонью»

30 декабря 2023, 18:31 |
432
0
Серия А. Эмполи сыграл вничью с Кальяри, Коваленко отыграл 84 минуты
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Состоялись еще два матча в рамках 18-го тура Серии А. «Эмполи» Виктора Коваленко на Сардинии расписал нулевую ничью с «Кальяри». Украинец вышел в основе своей команды и провел на поле 84 минуты, после чего был заменен на Ардьяна Исмаили.

Главное открытие нынешнего сезона, «Болонья» Тиаго Мотты, неожиданно потерпела разгромное поражение от «Удинезе».

Серия А. 18-й тур

Кальяри – Эмполи – 0:0

Удинезе – Болонья – 3:0
Голы: Перейра 23, Лукка 48, Пайеро 52

Сегодняшний игровой день начался с победы «Аталанты» над «Лечче».

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Удинезе Болонья Кальяри Эмполи Серия A Виктор Коваленко
Источник Sport.ua
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