Серия А. Эмполи сыграл вничью с Кальяри, Коваленко отыграл 84 минуты

Состоялись еще два матча в рамках 18-го тура Серии А. «Эмполи» Виктора Коваленко на Сардинии расписал нулевую ничью с «Кальяри». Украинец вышел в основе своей команды и провел на поле 84 минуты, после чего был заменен на Ардьяна Исмаили.

Главное открытие нынешнего сезона, «Болонья» Тиаго Мотты, неожиданно потерпела разгромное поражение от «Удинезе».

Серия А. 18-й тур

Кальяри – Эмполи – 0:0

Удинезе – Болонья – 3:0

Голы: Перейра 23, Лукка 48, Пайеро 52

Сегодняшний игровой день начался с победы «Аталанты» над «Лечче».