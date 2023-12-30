Аталанта победила Лечче и поднялась в зону еврокубков

Сегодня, 30 декабря 2023 года, состоялся матч 18-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Лечче». Победу со счетом 1:0 одержала команда-хозяин.

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Судьбу поединка на 58-й минуте решил нигерийский нападающий «Аталанты» Адемола Лукман.

Благодаря этой победе «Аталанта» поднялась на 6-е место в турнирной таблице Серии А, которое дает право принять участие в следующем розыгрыше Лиги конференций. Однако у одного из конкурентов «бергамасков», римской «Ромы», есть 1 матч в запасе.

Серия А. 18-й тур. 30 декабря.

Аталанта – Лечче – 1:0

Голы: Лукман, 58