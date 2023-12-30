Шанс для Коваленко? Известны стартовые составы на матч Кальяри – Эмполи
Матч 18-го тура Серии А начнется в 16:00
Сегодня, 30 декабря, «Кальяри» на своем домашнем стадионе в матче восемнадцатого тура Серии А примет «Эмполи». Начало матча – в 16:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 18-е и 19-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский хавбек «Эмполи» Виктор Коваленко начнет игру в основе.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Кальяри»: Скуффет, Дентелло, Доссена, Гольданига, Дзаппа, Прати, Сулемана, Дейола, Виола, Паволетти, Лападула.
«Эмполи»: Каприле, Какаче, Луперто, Валукевич, Эбуэхи, Малех, Грасси, Коваленко, Камбьяги, Мальдини, Капуто.
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