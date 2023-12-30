Шанс для Коваленко? Известны стартовые составы на матч Кальяри – Эмполи

Сегодня, 30 декабря, «Кальяри» на своем домашнем стадионе в матче восемнадцатого тура Серии А примет «Эмполи». Начало матча – в 16:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 18-е и 19-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский хавбек «Эмполи» Виктор Коваленко начнет игру в основе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Кальяри»: Скуффет, Дентелло, Доссена, Гольданига, Дзаппа, Прати, Сулемана, Дейола, Виола, Паволетти, Лападула.

«Эмполи»: Каприле, Какаче, Луперто, Валукевич, Эбуэхи, Малех, Грасси, Коваленко, Камбьяги, Мальдини, Капуто.