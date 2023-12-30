Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шанс для Коваленко? Известны стартовые составы на матч Кальяри – Эмполи
Италия
30 декабря 2023, 15:12 |
240
1

Шанс для Коваленко? Известны стартовые составы на матч Кальяри – Эмполи

Матч 18-го тура Серии А начнется в 16:00

30 декабря 2023, 15:12 |
240
1
Шанс для Коваленко? Известны стартовые составы на матч Кальяри – Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 30 декабря, «Кальяри» на своем домашнем стадионе в матче восемнадцатого тура Серии А примет «Эмполи». Начало матча – в 16:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 18-е и 19-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский хавбек «Эмполи» Виктор Коваленко начнет игру в основе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Кальяри»: Скуффет, Дентелло, Доссена, Гольданига, Дзаппа, Прати, Сулемана, Дейола, Виола, Паволетти, Лападула.

«Эмполи»: Каприле, Какаче, Луперто, Валукевич, Эбуэхи, Малех, Грасси, Коваленко, Камбьяги, Мальдини, Капуто.

По теме:
Миколенко – в основе. Стартовые составы на матч Вулвз – Эвертон
Аталанта победила Лечче и поднялась в зону еврокубков
Мудрик – в запасе. Челси огласил состав на матч с Лутоном
Виктор Коваленко Эмполи Кальяри чемпионат Италии по футболу Серия A стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
Футбол | 30 декабря 2023, 10:30 8
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола

Шуток о целесообразности их выступлений в баскетболе не будет…

Экс-баскетболист сборной Украины погиб во Львове из-за ракетной атаки рф
Баскетбол | 29 декабря 2023, 14:30 9
Экс-баскетболист сборной Украины погиб во Львове из-за ракетной атаки рф
Экс-баскетболист сборной Украины погиб во Львове из-за ракетной атаки рф

Виктору Кобзистому было 44 года

ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
Футбол | 29.12.2023, 14:23
ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
ВИДЕО. Футболистка сборной Украины попыталась въехать в рф
Анчелотти провел встречу с Луниным и сообщил, где он будет играть
Футбол | 30.12.2023, 10:53
Анчелотти провел встречу с Луниным и сообщил, где он будет играть
Анчелотти провел встречу с Луниным и сообщил, где он будет играть
Время перемен: игроки, которые могут сменить клубы в январе
Футбол | 30.12.2023, 12:53
Время перемен: игроки, которые могут сменить клубы в январе
Время перемен: игроки, которые могут сменить клубы в январе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Коваленко как всадник апокалипсиса - одну команду спровадил в Серию Б, сейчас над второй работает
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
29.12.2023, 22:30 4
Футбол
РГ-2023. Симон и Клод выиграли масс-старт, Джима и Пидручный – 4-е
РГ-2023. Симон и Клод выиграли масс-старт, Джима и Пидручный – 4-е
28.12.2023, 20:24
Биатлон
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
28.12.2023, 22:43 17
Футбол
Арсенал с Зинченко установил исторический антирекорд в матче с Вест Хэмом
Арсенал с Зинченко установил исторический антирекорд в матче с Вест Хэмом
29.12.2023, 07:40 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
29.12.2023, 23:06 1
Хоккей
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
29.12.2023, 19:01 10
Футбол
«Он не футболист». Фанаты Арсенала уничтожили Зинченко за игру с Вест Хэмом
«Он не футболист». Фанаты Арсенала уничтожили Зинченко за игру с Вест Хэмом
29.12.2023, 06:59 41
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь Реала и Милана завершил карьеру в 42 года
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь Реала и Милана завершил карьеру в 42 года
28.12.2023, 16:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем