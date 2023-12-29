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  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Невилл занимается желтым хейтом и дешевым популизмом»
Англия
29 декабря 2023, 18:40 |
274
0

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Невилл занимается желтым хейтом и дешевым популизмом»

Экс-игрок сборной Украины прокомментировал хейт в сторону Александра Зинченко

29 декабря 2023, 18:40 |
274
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Невилл занимается желтым хейтом и дешевым популизмом»
Instagram. Артем Федецкий

38-летний экс-футболист «Шахтера», «Днепра-1», «Карпат» и сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал хейт в сторону украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко от британских экспертов, в частности от Гари Невилла:

– Артем, на Зинченко сейчас свалился настоящий хейт от болельщиков Арсенала и английской прессы. Действительно ли один Саша виноват в последних неудачных матчах «канониров»?

– Настоящие болельщики понимают, что означает Зинченко для Арсенала. Я слежу за Арсеналом, мы иногда переписываемся с Сашей. Могу с уверенностью сказать, что он лидер в поле и в раздевалке. Зина – это ключевой игрок «канониров» и профессионал.

Он абстрагируется от хейта и нормально на это реагирует, просто делает свое дело. Зина всегда отдается команде, чтобы принести максимальную пользу. А болельщики всегда будут находить какой-то негатив, как бы ты ни играл.

– В основном Зинченко хейтят за момент с голом Ливерпуля, когда он не удержал Салаха, и за пропущенный от Вест Хэма, когда Саша не разобрался в штрафной с Габриэлем.

– Зина не один же играет. В футболе встречаются технические ошибки и ошибаются абсолютно все, и Месси, и Мбаппе. Думаю, неудачные матчи – это временное явление. По некоторым опросам, Саня входит в четверку лучших левых защитников мира, что подтверждает его высокий уровень. Он это доказал, выступая в Манчестер Сити, а теперь доказывает в Арсенале. Его самоотдача и игровые качества не подвергаются сомнению.

– Зинченко критикуют не только болельщики, но и известные эксперты, например Пол Мерсон и Гарри Невилл, которые говорят, что украинец единственное слабое звено в Арсенале.

– Пусть меньше рассказывают, а Саня пусть меньше читает. В мое время также хватало разных экспертов, которые меня критиковали. Кто-то считал меня совсем не понятным футболистом, но я никогда не обращал на это внимания, пусть говорят.

Невилл – это фигура в футболе, но, в первую очередь, он должен быть профессионалом. Он бывший игрок и должен знать, что футбол – это ежедневный безумный труд над собой. Если он выражает свое мнение, то должен быть профессионалом в роли эксперта, а не просто разбрасываться громкими словами.

Ошибки следует разбирать дипломатически правильно и объективно, а не вешать ярлыки. Невилл занимается желтым хейтом и дешевым популизмом. Саше не надо обращать на него внимание.

Я с Зинченко пересекался в сборной, когда Саня был молод, видел его отношение к футболу. Он каждый день работал над собой. Когда Зина попал в Манчестер Сити, многие люди смеялись и не верили в его перспективы, но Саня своим старанием доказал, что является игроком мирового уровня.

– Не сломается ли Зинченко психологически после неудачных матчей?

– Саня не тот игрок, что сломается. Нравственно он очень устойчив и никогда не покажется, ни при каких обстоятельствах. Зинченко с Арсеналом борется за чемпионство по сильнейшей лиге мира. Когда ты на вершине, то о тебе всегда будут говорить. Что касается неудачных матчей, то Зинченко следует проводить самоанализ и работу над ошибками.

– Вы говорили, что иногда переписываетесь с Зинченко. О чем общаетесь?

– Саша сейчас очень много помогает, передает футболки на благотворительные аукционы. Также он помогает собирать на автомобили и воевики. В этом отношении он молодец и никогда не отказывает, как и Трубин, Бущан, Судаков, Бондарь. Эти ребята всегда помогут, когда к ним обратишься.

Видеообзор матча Арсенал – Вест Хэм – 0:2

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Гари Невилл Арсенал Лондон Артем Федецкий Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Украинский футбол
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