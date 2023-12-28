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ATP
28 декабря 2023, 14:57 |
204
0

Легендарный Маррей признался, когда завершит карьеру

Британец думает о перспективах

28 декабря 2023, 14:57 |
204
0
Легендарный Маррей признался, когда завершит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Британский теннисист Энди Маррей (№42 АТР),который в свое время был первой ракеткой мира, рассказал, когда примет решение о завершении профессиональной карьеры. Признание 36-летний уроженец Глазго сделал, прибыв в Австралию для участия в турнире Brisbane International.

«Тело старое, но я все еще люблю тренироваться и путешествовать. Сейчас вдали от дома немного сложнее – у меня молодая семья, а это тяжело. Но я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы соревноваться с лучшими игроками мира, и буду продолжать играть до тех пор, пока не почувствую, что больше не могу этого делать», – рассказал Маррей.

Напомним, летом этого года Маррей стал победителем травяного турнира в Ноттингеме.

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Энди Маррей
Источник Daily Express
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