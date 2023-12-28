27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «волков».

Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк вышел на поле с первых минут и отыграл только первый тайм, после чего был заменен на Миккеля Дамсгарда.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.1 баллов.

АПЛ. 19-й тур. 27 декабря

Брентфорд – Вулверхэмптон – 1:4

Голы: Висса, 16 – Лемина, 13, Хван Хи Чхан, 14, 28, Бельгард, 79

Видео голов и обзор матча: