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Брентфорд
27.12.2023 21:30 – FT 1 : 4
Вулверхэмптон
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Англия
28 декабря 2023, 03:22 |
90
0

Брентфорд – Вулверхэмптон – 1:4. Первый тайм Ярмолюка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ

28 декабря 2023, 03:22 |
90
0
Брентфорд – Вулверхэмптон – 1:4. Первый тайм Ярмолюка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «волков».

Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк вышел на поле с первых минут и отыграл только первый тайм, после чего был заменен на Миккеля Дамсгарда.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.1 баллов.

АПЛ. 19-й тур. 27 декабря

Брентфорд – Вулверхэмптон – 1:4

Голы: Висса, 16 – Лемина, 13, Хван Хи Чхан, 14, 28, Бельгард, 79

Видео голов и обзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Жанрикне Беллегард (Вулверхэмптон).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Хван Хи Чан (Вулверхэмптон).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Хван Хи Чан (Вулверхэмптон).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Лемина (Вулверхэмптон).
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Брентфорд Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Егор Ярмолюк Марио Лемина
Источник Sport.ua
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