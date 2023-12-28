Брентфорд – Вулверхэмптон – 1:4. Первый тайм Ярмолюка. Видео голов и обзор
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27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «волков».
Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк вышел на поле с первых минут и отыграл только первый тайм, после чего был заменен на Миккеля Дамсгарда.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.1 баллов.
АПЛ. 19-й тур. 27 декабря
Брентфорд – Вулверхэмптон – 1:4
Голы: Висса, 16 – Лемина, 13, Хван Хи Чхан, 14, 28, Бельгард, 79
Видео голов и обзор матча:
События матча
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