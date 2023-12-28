Волки съели мед. Стала известна оценка Ярмолюка за матч Брентфорда в АПЛ

27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «волков».

Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк вышел на поле с первых минут и отыграл только первый тайм, после чего был заменен на Миккеля Дамсгарда.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.1 баллов. Такой показатель Ярмолюка является третьим худшим среди игроков стартового состава «Брентфорда» наравне с Саманом Годдосом.

Лучшим игроком матча был признан форвард «Вулверхэмптона» Хван Хи Чхан (8.3), который оформил дубль.

Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Вулверхэмптон – 1:4