Волки съели мед. Стала известна оценка Ярмолюка за матч Брентфорда в АПЛ
27 декабря пчелы уступили «Вулверхэмптону» со счетом 1:4
27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «волков».
Украинский полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк вышел на поле с первых минут и отыграл только первый тайм, после чего был заменен на Миккеля Дамсгарда.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.1 баллов. Такой показатель Ярмолюка является третьим худшим среди игроков стартового состава «Брентфорда» наравне с Саманом Годдосом.
Лучшим игроком матча был признан форвард «Вулверхэмптона» Хван Хи Чхан (8.3), который оформил дубль.
Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Вулверхэмптон – 1:4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вингер «Челси» расстроил «Кристал Пэлас»
Поединок состоится 27 декабря в 21:30 по Киеву