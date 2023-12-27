Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Брентфорд
27.12.2023 21:30 - : -
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 декабря 2023, 01:50 | Обновлено 27 декабря 2023, 02:25
20
0

Брентфорд – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 27 декабря в 21:30 по Киеву

27 декабря 2023, 01:50 | Обновлено 27 декабря 2023, 02:25
20
0
Брентфорд – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

27 декабря на «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брентфорд» встретится с «Вулверхэмптоном». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Брентфорд

Команда постепенно приучила к себе в АПЛ. В прошлом сезоне второгодник даже фигурировал в числе претендентов на еврокубки. Но с весны еще убрали с поля главный козырь пчелок, Айвена Тоуни, которого уличили в ставках. В итоге результативность без главного нападающего заметно упала, а подопечные Томаса Франка всегда играли зрелищно и не отличались крепкой обороной. Голеадор вернется уже через какую-то неделю, но каким он будет после длительной паузы, да и останется ли - претендентов хватает. А ведь коллектив как-то совсем слабо заканчивает календарный год. Он проиграл 5 из 6 последних поединков - все, кроме 3:1 с Лутоном. Уступили даже другому аутсайдеру, Шеффилд Юнайтед. Может быть, пауза поможет прийти в себя, ведь поединок прошлого тура перенесен из-за участия соперника, Манчестер Сити, в клубном чемпионате мира.

Вулверхэмптон

Клуб перед самым началом сезона остался без тренера. Юлен Лопетеги, взвесив все изменения на трансферном рынке, когда, не торгуясь, летом продавали ведущих футболистов с минимальной заменой, решил не тратить сил на второй цикл борьбы за выживание на Туманном Альбионе. Его молодой преемник, Гари О'Нил, не мог позволить себе перебирать харчами и отказываться от шанса снова поработать в АПЛ. И уже к концу сентября, после цепочки осечек, выстроил игру, что обеспечивает волков очками. Хотя и бывают откровенные неудачи, вплоть до 0:3 с Вест Хэмом. Зато с Челси сначала забили дважды, а потом пропустили от Нкунку.

Статистика личных встреч

В 7 последних очных матчах пчелки выиграли только однажды - как раз во время дебюта в АПЛ.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество Брентфорду, что играет на своем поле. Но волки тоже хороши, поэтому используем ставку на то, что тут будет оформлен тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,97).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Патрис Эвра предсказал победу МЮ над Астон Виллой при счете 0:2
Ман Юнайтед – Астон Вилла – 3:2. Тен Хага не уволят. Видеообзор матча
Брентфорд Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионшип. Ипсвич остановил невероятную серию Лестера
Футбол | 26 декабря 2023, 23:46 0
Чемпионшип. Ипсвич остановил невероятную серию Лестера
Чемпионшип. Ипсвич остановил невероятную серию Лестера

Битва лидеров чемпионата

Вратарь Барселоны: «Если ты согласишься стать вторым, то не будешь даже им»
Футбол | 26 декабря 2023, 03:42 0
Вратарь Барселоны: «Если ты согласишься стать вторым, то не будешь даже им»
Вратарь Барселоны: «Если ты согласишься стать вторым, то не будешь даже им»

Иньяки Пенья рассказал о конкуренции с тер Штегеном

САЛАХ: «В этом году мы встречаем Рождество с тяжелым сердцем»
Футбол | 26.12.2023, 01:20
САЛАХ: «В этом году мы встречаем Рождество с тяжелым сердцем»
САЛАХ: «В этом году мы встречаем Рождество с тяжелым сердцем»
ВИДЕО. Динамо анонсировало запуск Украинской военной лиги
Футбол | 26.12.2023, 19:28
ВИДЕО. Динамо анонсировало запуск Украинской военной лиги
ВИДЕО. Динамо анонсировало запуск Украинской военной лиги
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 26.12.2023, 12:10
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
26.12.2023, 15:12 3
Футбол
ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон
ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон
26.12.2023, 17:33 7
Футбол
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
26.12.2023, 15:36 10
Футбол
Завершился 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Кто лидер, что у Роналду?
Завершился 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Кто лидер, что у Роналду?
25.12.2023, 03:28
Футбол
Триумфальное возвращение Свитолиной, успешный год Цуренко, 1-й титул Костюк
Триумфальное возвращение Свитолиной, успешный год Цуренко, 1-й титул Костюк
26.12.2023, 14:13 5
Теннис
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
25.12.2023, 23:20
Теннис
У Валлина выявлен перелом после боя с Джошуа
У Валлина выявлен перелом после боя с Джошуа
25.12.2023, 12:00 3
Бокс
«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру
«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру
25.12.2023, 20:50 7
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем