27 декабря на «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брентфорд» встретится с «Вулверхэмптоном». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Брентфорд

Команда постепенно приучила к себе в АПЛ. В прошлом сезоне второгодник даже фигурировал в числе претендентов на еврокубки. Но с весны еще убрали с поля главный козырь пчелок, Айвена Тоуни, которого уличили в ставках. В итоге результативность без главного нападающего заметно упала, а подопечные Томаса Франка всегда играли зрелищно и не отличались крепкой обороной. Голеадор вернется уже через какую-то неделю, но каким он будет после длительной паузы, да и останется ли - претендентов хватает. А ведь коллектив как-то совсем слабо заканчивает календарный год. Он проиграл 5 из 6 последних поединков - все, кроме 3:1 с Лутоном. Уступили даже другому аутсайдеру, Шеффилд Юнайтед. Может быть, пауза поможет прийти в себя, ведь поединок прошлого тура перенесен из-за участия соперника, Манчестер Сити, в клубном чемпионате мира.

Вулверхэмптон

Клуб перед самым началом сезона остался без тренера. Юлен Лопетеги, взвесив все изменения на трансферном рынке, когда, не торгуясь, летом продавали ведущих футболистов с минимальной заменой, решил не тратить сил на второй цикл борьбы за выживание на Туманном Альбионе. Его молодой преемник, Гари О'Нил, не мог позволить себе перебирать харчами и отказываться от шанса снова поработать в АПЛ. И уже к концу сентября, после цепочки осечек, выстроил игру, что обеспечивает волков очками. Хотя и бывают откровенные неудачи, вплоть до 0:3 с Вест Хэмом. Зато с Челси сначала забили дважды, а потом пропустили от Нкунку.

Статистика личных встреч

В 7 последних очных матчах пчелки выиграли только однажды - как раз во время дебюта в АПЛ.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество Брентфорду, что играет на своем поле. Но волки тоже хороши, поэтому используем ставку на то, что тут будет оформлен тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,97).