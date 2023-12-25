Гари НЕВИЛЛ: «В 2023 году Манчестер Юнайтед был абсолютным позором»
Экс-игрок «красных дьяволов» – о достижениях команды
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил новость о том, что глава компании INEOS Джим Рэтклифф приобрел 25 процентов акций английского клуба.
«В 2023 году «Манчестер Юнайтед» был абсолютным позором. Время для этой сделки действительно неподходящее, и ни одна действующая организация даже не подумала бы об этом. В любом случае всего наилучшего Джиму Рэтклиффу, и я надеюсь, что он каким-то образом сможет найти способ привести клуб в порядок и снова сделать его респектабельным на поле и за его пределами», – написал Невилл.
В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимают 8-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 28 очков после 18 туров.
Ранее Гари Невилл назвал главных претендентов на чемпионство в АПЛ.
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