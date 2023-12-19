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Англия
19 декабря 2023, 09:05 | Обновлено 19 декабря 2023, 09:16
888
0

Гари Невилл назвал главных претендентов на чемпионство в АПЛ

Экс-игрок «МЮ» поделился экспертным мнением

19 декабря 2023, 09:05 | Обновлено 19 декабря 2023, 09:16
888
0
Гари Невилл назвал главных претендентов на чемпионство в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл назвал клубы, которые, по его мнению, в нынешнем сезоне в состоянии бороться за чемпионство в Английской Премьер-лиге.

«Это не похоже на «Сити», это не похоже не Пепа. Они потеряли очки в пяти из последних шести игр, у них было несколько по-настоящему трудных моментов, они теряли очки тогда, когда этого никто не ожидал. Люди не разносят их, мы не говорим, что они стали мусорной командой. Мы говорили, что в «Манчестер Юнайтед» последние несколько недель был хаос, но «Манчестер Сити» сейчас просто находится чуть ниже своего уровня.

За последние несколько лет они добились таких успехов, что могут провести несколько месяцев на менее высоком уровне. Они действительно потеряли несколько очков – и все рано находятся всего в нескольких баллах от вершины лиги.

Они все еще в числе претендентов, и если они останутся там к февралю, они будут опасны. Но причина, по которой я сказал, что «Арсенал» выиграет лигу, заключается в том, что я делаю ставку на те небольшие травмы, которые игроки «Сити» будут получать после требла, на их самоуспокоенность после требла и выпадение из игры, и я делаю ставку на то, что «Арсенал» сохранит форму своих основных игроков.

Я действительно думаю, что «Арсенал» – единственный конкурент «Сити», я не верил в «Ливерпуль» [даже до матча с «МЮ»]. Они могут включиться в борьбу только из-за Клоппа и если усилят полузащиту в январе, но я чувствую, что «Арсенал» лучше как команда», – заявил Невилл.

В таблице АПЛ лидирует в настоящий момент «Арсенал», у которого 39 очков. За ним идут «Ливерпуль» и «Астон Вилла» (по 38), «Манчестер Сити» (34) и «Тоттенхэм» (33).

Ранее Гари Невилл назвал своего тренера во главе «Манчестер Юнайтед».

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Гари Невилл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
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