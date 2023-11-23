Гари Невилл назвал своего тренера во главе Манчестер Юнайтед
Экс-игрок поделился экспертным мнением
Бывший защитник клуб «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал мнение о тренере, которого он привел бы в стан «красных дьяволов», будь на то его воля.
«Клопп работает с бюджетом, который намного меньше, чем у Гвардиолы. Пеп – гений, и он будет одним из тех, кого запомнят навсегда. Если бы вы сказали мне привести завтра тренера для «Манчестер Юнайтед», я бы выбрал Клоппа», – заявил Невилла.
Напомним, Клопп руководит «Ливерпулем» с осени 2015 года. Он выиграл с мерсисайдцами Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги и клубный чемпионат мира.
«Манчестер Юнайтед» в настоящий момент под руководством Эрика тен Хага занимает в АПЛ 6-е место, имея 21 очко.
Ранее стало известно, что «МЮ» может распрощаться с 13 футболистами.
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