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  4. Гари Невилл назвал своего тренера во главе Манчестер Юнайтед
Англия
23 ноября 2023, 09:06 | Обновлено 23 ноября 2023, 09:16
424
0

Гари Невилл назвал своего тренера во главе Манчестер Юнайтед

Экс-игрок поделился экспертным мнением

23 ноября 2023, 09:06 | Обновлено 23 ноября 2023, 09:16
424
0
Гари Невилл назвал своего тренера во главе Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший защитник клуб «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал мнение о тренере, которого он привел бы в стан «красных дьяволов», будь на то его воля.

«Клопп работает с бюджетом, который намного меньше, чем у Гвардиолы. Пеп – гений, и он будет одним из тех, кого запомнят навсегда. Если бы вы сказали мне привести завтра тренера для «Манчестер Юнайтед», я бы выбрал Клоппа», – заявил Невилла.

Напомним, Клопп руководит «Ливерпулем» с осени 2015 года. Он выиграл с мерсисайдцами Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги и клубный чемпионат мира.

«Манчестер Юнайтед» в настоящий момент под руководством Эрика тен Хага занимает в АПЛ 6-е место, имея 21 очко.

Ранее стало известно, что «МЮ» может распрощаться с 13 футболистами.

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Гари Невилл Юрген Клопп Эрик тен Хаг чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Источник Football365
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