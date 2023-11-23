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Англия
23 ноября 2023, 08:43 | Обновлено 23 ноября 2023, 08:53
878
0

Манчестер Юнайтед может распрощаться с 13 футболистами

«Красные дьяволы» намерены обновить состав исполнителей

23 ноября 2023, 08:43 | Обновлено 23 ноября 2023, 08:53
878
0
Манчестер Юнайтед может распрощаться с 13 футболистами
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Клуб Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» в два ближайших трансферных окна могут покинуть до 13 игроков.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хочет продолжить реконструкцию команды и чистку состава. Основными кандидатами на уход из клуба называются Джейдон Санчо, Мэйсон Гринвуд, Донни ван де Бек и Антони Марсьяль.

53-летний тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в июле 2022 года. Под его руководством команда в сезоне-2022/2023 заняла третье место в АПЛ, набрав 75 очков.

В нынешнем сезоне «МЮ» после 12 матчей занимает 6-е место, имея 21 очко.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Антони Марсьяль Джейдон Санчо Мейсон Гринвуд Донни ван де Бек
Источник The Mirror
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