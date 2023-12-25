Директор Суперлиги уверен, что легко найдут 64 клуба для участия в турнире

21 декабря 2023 года суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейской Суперлиге.

Фактически, за создание нового европейского соревнования выступило лишь 2 клуба: «Реал» и «Барселоны». Другие мировые команды, в частности и гранды АПЛ, отказались от участия.

Однако директор Суперлиги Бернд Райхарт уверен, что проект все-таки будет осуществлен:

«Мы убеждены, что легко найдем 64 команды для игры в Европейской Суперлиге. Мы хотим дальше развивать свое предложение, ведь теперь клубы могут не бояться санкций.

Германия также испытывает давление на международной арене, особенно со стороны АПЛ. Мы считаем, что наше предложение – очень хорошая возможность клубам стать сильнее, получить еще одну опору».