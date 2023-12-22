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  4. УПЛ выдвинула кандидатуру Андрея Шевченко на пост президента УАФ
Украина. Премьер лига
22 декабря 2023, 18:48 |
494
7

УПЛ выдвинула кандидатуру Андрея Шевченко на пост президента УАФ

Андрей получил поддержку и от Украинской Премьер-лиги

22 декабря 2023, 18:48 |
494
7
УПЛ выдвинула кандидатуру Андрея Шевченко на пост президента УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

12 декабря пресс-служба УАФ официально сообщила, что легенда украинского футбола и обладатель Золотого мяча 2004 Андрей Шевченко официально выдвинут кандидатом на избрание президентом УАФ.

Уже через несколько дней журналист Игорь Бурбас заявил, что Шевченко будет единственным кандидатом на выборах президента УАФ, поскольку получил поддержку от 18 постоянных коллективных членов из 27, а УПЛ воздержалась.

Однако, как стало известно Sport.ua из собственных источников, УПЛ также выдвинула кандидатуру Андрея Шевченко на пост президента УАФ.

Выборы президента УАФ должны состояться 25 января. Для победы Шевченко достаточно, чтобы большинство делегатов выразили свое «да» в бюллетенях.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ выборы президента УАФ инсайд
Источник Sport.ua
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AK.228
Еееееееее
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+1
Soyer
Умственноотсталые у нас достигают больших вершин,страна возможностей 
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0
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FunnyCat_____
болельщики донецкого шахтера негодуют 
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0
ffff
Один кандидат на виборах, це нагадує "Все голосуют за товарища Сталина! Ура товарищи!" Буде керувати з Британії через італійських посередників
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0
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