УПЛ выдвинула кандидатуру Андрея Шевченко на пост президента УАФ

12 декабря пресс-служба УАФ официально сообщила, что легенда украинского футбола и обладатель Золотого мяча 2004 Андрей Шевченко официально выдвинут кандидатом на избрание президентом УАФ.

Уже через несколько дней журналист Игорь Бурбас заявил, что Шевченко будет единственным кандидатом на выборах президента УАФ, поскольку получил поддержку от 18 постоянных коллективных членов из 27, а УПЛ воздержалась.

Однако, как стало известно Sport.ua из собственных источников, УПЛ также выдвинула кандидатуру Андрея Шевченко на пост президента УАФ.

Выборы президента УАФ должны состояться 25 января. Для победы Шевченко достаточно, чтобы большинство делегатов выразили свое «да» в бюллетенях.