Источник: Андрей Шевченко – единственный кандидат на выборах президента УАФ

Легенда украинского футбола и обладатель Золотого мяч 2004 Андрей Шевченко останется единственным кандидатом на выборах президента УАФ.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский журналист Игорь Бурбас:

«Андрей Шевченко уже точно будет единственным кандидатом на выборах президента УАФ. Именно сегодня преодолен барьер в 18 заявок постоянных коллективных членов, выдвинувших его на этот почетный пост. Плюс УПЛ воздержалась.

Таким образом, остается 8 постоянных коллективных членов, которые до сих пор не определились. А по уставу для регистрации лица кандидатом необходимы минимум 9 соответствующих выдвижений.

Выборы 25-го января будут проходить на безальтернативной основе. Для победы Шевченко достаточно, чтобы большинство делегатов выразили свое «да» в бюллетенях», – написал Бурбас.

12 декабря пресс-служба УАФ официально сообщила, что Шевченко выдвинут кандидатом на пост президента УАФ. Ранее Шевченко признался, почему решил баллотироваться в президенты УАФ.