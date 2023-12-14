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  4. Источник: Андрей Шевченко – единственный кандидат на выборах президента УАФ
Украина. Премьер лига
14 декабря 2023, 16:17 |
566
4

Источник: Андрей Шевченко – единственный кандидат на выборах президента УАФ

18 постоянных членов поддержали легенду украинского футбола

14 декабря 2023, 16:17 |
566
4
Источник: Андрей Шевченко – единственный кандидат на выборах президента УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легенда украинского футбола и обладатель Золотого мяч 2004 Андрей Шевченко останется единственным кандидатом на выборах президента УАФ.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский журналист Игорь Бурбас:

«Андрей Шевченко уже точно будет единственным кандидатом на выборах президента УАФ. Именно сегодня преодолен барьер в 18 заявок постоянных коллективных членов, выдвинувших его на этот почетный пост. Плюс УПЛ воздержалась.

Таким образом, остается 8 постоянных коллективных членов, которые до сих пор не определились. А по уставу для регистрации лица кандидатом необходимы минимум 9 соответствующих выдвижений.

Выборы 25-го января будут проходить на безальтернативной основе. Для победы Шевченко достаточно, чтобы большинство делегатов выразили свое «да» в бюллетенях», – написал Бурбас.

12 декабря пресс-служба УАФ официально сообщила, что Шевченко выдвинут кандидатом на пост президента УАФ. Ранее Шевченко признался, почему решил баллотироваться в президенты УАФ.

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Игорь Бурбас Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ выборы президента УАФ
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 4
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axylinam
Единственный кандидат, сразу напрашиваются нехорошие аналогии, типа двух блядских народов, можно было хотя бы для вида парочку альтернатив подсунуть 
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u6464u
Я так розумію , що Андрій  буде обличчям УАФ , а за його спиною будуть воруші крутити  своі схеми .
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