Без кандидата. УПЛ не договорилась о выдвижении Шевченко в УАФ

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Украинская Премьер-Лига, как один из коллективных членов Украинской ассоциации футбола, никого не выдвинула кандидатом в президенты на выборах УАФ.

Сообщается, что клубы не сумели достичь соглашения по поводу Андрея Шевченко (или другого кандидата), поэтому УПЛ своего претендента не выдвигала.

Однако и без УПЛ Шевченко, который официально подтвердил свое участие, набрал достаточное количество голосов коллективных членов для уверенного выдвижения.

Выборы должны состояться 25 января, Шевченко считается фаворитом. О конкурентах информации пока нет.