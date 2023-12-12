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  4. Без кандидата. УПЛ не договорилась о выдвижении Шевченко в УАФ
Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 22:25 | Обновлено 12 декабря 2023, 23:48
2111
6

Без кандидата. УПЛ не договорилась о выдвижении Шевченко в УАФ

Клубы договориться не сумели

12 декабря 2023, 22:25 | Обновлено 12 декабря 2023, 23:48
2111
6
Без кандидата. УПЛ не договорилась о выдвижении Шевченко в УАФ
УПЛ

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Украинская Премьер-Лига, как один из коллективных членов Украинской ассоциации футбола, никого не выдвинула кандидатом в президенты на выборах УАФ.

Сообщается, что клубы не сумели достичь соглашения по поводу Андрея Шевченко (или другого кандидата), поэтому УПЛ своего претендента не выдвигала.

Однако и без УПЛ Шевченко, который официально подтвердил свое участие, набрал достаточное количество голосов коллективных членов для уверенного выдвижения.

Выборы должны состояться 25 января, Шевченко считается фаворитом. О конкурентах информации пока нет.

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Андрей Шевченко выборы президента УАФ Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ Игорь Бурбас
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Комментарии 6
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Sashko57
Вот так мы хотим изменений к лучшему.
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0
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Octopus
Бурбас волнуется, вынырнул, давно не слышно было
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0
Swed
Надо Ващука с фронта отозвать.  Нехай другие его заменят.  Зозули и Коноплянки.   А Ващука - в это... в УАФ!
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-1
Алекс 122
Интересно сколько претендентов на выбопах ? Не могут же быть выборы как в совке один из одного 
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-1
Mednyj
Достойная личность, чтобы быть президентом УАФ
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-1
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