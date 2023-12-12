Без кандидата. УПЛ не договорилась о выдвижении Шевченко в УАФ
Клубы договориться не сумели
По информации журналиста Игоря Бурбаса, Украинская Премьер-Лига, как один из коллективных членов Украинской ассоциации футбола, никого не выдвинула кандидатом в президенты на выборах УАФ.
Сообщается, что клубы не сумели достичь соглашения по поводу Андрея Шевченко (или другого кандидата), поэтому УПЛ своего претендента не выдвигала.
Однако и без УПЛ Шевченко, который официально подтвердил свое участие, набрал достаточное количество голосов коллективных членов для уверенного выдвижения.
Выборы должны состояться 25 января, Шевченко считается фаворитом. О конкурентах информации пока нет.
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