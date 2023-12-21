ATP21 декабря 2023, 14:40 | Обновлено 21 декабря 2023, 14:41
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Чемпион двух турниров Grand Slam стал директором турнира в Queen’s Club
Джейми Маррей будет руководить турниром ATP 500
21 декабря 2023, 14:40 | Обновлено 21 декабря 2023, 14:41
117
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Британский теннисист Джейми Маррей назначен турнирным директором ATP 500 в Queen's Club (Лондон) с 2024 года.
Обладатель семи титулов в парном теннисе, экс-первая ракетка парного рейтинга ATP, он продолжит выступать в туре, однако не будет участвовать в самом турнире в Queen's Club и в турнирах на неделе до него.
Отметим, что Джейми участвовал в организации челленджера в Глазго, проходившего до пандемии, и выставочного турнира «Битва британцев».
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