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ATP
21 декабря 2023, 14:40 | Обновлено 21 декабря 2023, 14:41
117
0

Чемпион двух турниров Grand Slam стал директором турнира в Queen’s Club

Джейми Маррей будет руководить турниром ATP 500

21 декабря 2023, 14:40 | Обновлено 21 декабря 2023, 14:41
117
0
Чемпион двух турниров Grand Slam стал директором турнира в Queen’s Club
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Маррей

Британский теннисист Джейми Маррей назначен турнирным директором ATP 500 в Queen's Club (Лондон) с 2024 года.

Обладатель семи титулов в парном теннисе, экс-первая ракетка парного рейтинга ATP, он продолжит выступать в туре, однако не будет участвовать в самом турнире в Queen's Club и в турнирах на неделе до него.

Отметим, что Джейми участвовал в организации челленджера в Глазго, проходившего до пандемии, и выставочного турнира «Битва британцев».

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Джейми Маррей ATP Лондон
Источник LTA
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