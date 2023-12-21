Хави рассказал о целях Барселоны на 2024 год
Наставник каталонцев – о желаемом
Главный тренер испанской «Барселоны» Хави признался, на что будет нацелить команду в новом 2024 году.
«Цель не меняется. Нам нужно больше очков. Мы хотим выигрывать трофеи.
Сейчас нам нужно отключиться и вернуться в оптимальной форме. По одному турниру оценка положительная, по другому – не очень», – рассказал Хави.
Напомним, 20 декабря «Барселона» в 18-м туре Ла Лиги обыграла «Альмерию» со счетом 3:2. В таблице чемпионата Испании «блауграна» занимает 3-е место с 38 очками после 18 матчей.
Ранее Хави назвал худшее качество «Барселоны» среди всех клубов Европы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – о главной футбольной европейской Золушке, готовящейся стать принцессой
Поведение Егора Ярмолюка в матче «Астон Вилла» – «Брентфорд» считают провокативным