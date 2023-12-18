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Европейская Суперлига
18 декабря 2023, 04:52 | Обновлено 18 декабря 2023, 04:54
103
0

Хави назвал худшее качество Барселоны среди всех клубов Европы

Тренер – о проблемах своей команды

18 декабря 2023, 04:52 | Обновлено 18 декабря 2023, 04:54
103
0
Хави назвал худшее качество Барселоны среди всех клубов Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что наиболее его волнует в действиях подопечных.

«Мы одна из худших команд в Европе с точки зрения реализации моментов. Это случилось с нами в матчах с «Мальоркой», с «Гранадой». Мы были намного лучше, чем «Атлетико», но они почти сравняли счет. В матче с «Жироной» мы должны были вести 2:1, а позже сделали счёт 3:3. С эффективностью у нас дела обстоят не очень хорошо», – заявил Хави.

В минувший уик-энд в матче чемпионата Испании «Барселона» сыграла с «Валенсией» вничью 1:1. Туром ранее «блауграна» проиграла «Жироне» со счетом 2:4.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея 35 очков.

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Хави Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник 90min
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