Хави назвал худшее качество Барселоны среди всех клубов Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что наиболее его волнует в действиях подопечных.

«Мы одна из худших команд в Европе с точки зрения реализации моментов. Это случилось с нами в матчах с «Мальоркой», с «Гранадой». Мы были намного лучше, чем «Атлетико», но они почти сравняли счет. В матче с «Жироной» мы должны были вести 2:1, а позже сделали счёт 3:3. С эффективностью у нас дела обстоят не очень хорошо», – заявил Хави.

В минувший уик-энд в матче чемпионата Испании «Барселона» сыграла с «Валенсией» вничью 1:1. Туром ранее «блауграна» проиграла «Жироне» со счетом 2:4.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея 35 очков.