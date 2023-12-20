19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ньюкасл».

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:2.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок на скамье запасных и вышел на поле на 78-й минуте. Именно украинец сравнял счет на 90+2-й и спас «синих», а уже в серии пенальти Михаил точно пробил с точки, забив 4-й 11-метровый для «Челси», который и стал решающим в этой игре.

Ранее болельщики лондонского клуба оценили игру Мудрика в этом матче.

ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом