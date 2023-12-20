ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
Украинец сравнял счет на последних минутах и забил пенальти в послематчевой серии
19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ньюкасл».
Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:2.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок на скамье запасных и вышел на поле на 78-й минуте. Именно украинец сравнял счет на 90+2-й и спас «синих», а уже в серии пенальти Михаил точно пробил с точки, забив 4-й 11-метровый для «Челси», который и стал решающим в этой игре.
Ранее болельщики лондонского клуба оценили игру Мудрика в этом матче.
ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
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