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Португалия
19 декабря 2023, 14:59 | Обновлено 19 декабря 2023, 15:02
393
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Легендарный голкипер Бенфики и экс-ассистент Моуриньо расхвалил Трубина

Сильвиньо Лоуро оценил игру Анатолия в матче против «Браги»

19 декабря 2023, 14:59 | Обновлено 19 декабря 2023, 15:02
393
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Легендарный голкипер Бенфики и экс-ассистент Моуриньо расхвалил Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо и Сильвиньо Лоуро

64-летний португальский экс-голкипер Сильвиньо Лоуро оценил игру украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина в матче 14-го тура чемпионата Португалии против «Браги».

«Трубин придал уверенность не только защите, но и полузащите команды. Это все делает игру красных лучше. Он вратарь, заслуживающий играть в этом клубе. Бенфика получила вратаря, который станет одним из лучших в мире.

Мало кто способен на сейв, который он совершил против Браги. У него отличная подвижность, ловкость. И это несмотря на почти два метра роста.

Он очень быстро среагировал, когда начал падать в другую сторону, сумел отразить чрезвычайно сложный удар, что принесло Бенфике дополнительные два очка.

В то же время есть некоторые детали, которые нужно улучшить. Это игра на выходах, как он идет в стыки, и какие позиции занимает в некоторых моментах. Это мелочи, которые бывают потому, что он еще молод. Но вряд ли кто еще сомневается в его потенциале», – цитирует слова Лоуро Сергей Лукьяненко, ссылаясь на record.pt.

17 декабря «Бенфика» обыграла «Брагу» в гостях со счетом 1:0. На последних минутах Трубин оформил суперсейв. Также Анатолия признали лучшим игроком матча.

Сильвиньо Лоуро защищал ворота «Бенфики» на протяжении 10 лет (с 1984 по 1994), отыграв 184 матча в высшей португальской лиге. По завершению карьеры он работал ассистентом Жозе Моуриньо в качестве тренера вратарей во многих топовых клубах, таких как: «Порту», «Челси», «Реал», «Интер», «Манчестер Юнайтед».

Видеообзор матча Брага – Бенфика – 0:1

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Бенфика Анатолий Трубин Брага чемпионат Португалии по футболу Жозе Моуриньо
Источник Record.pt
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Комментарии 1
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anacreon
Якщо буде грати на рівні, то через рік-два Трубіна цілком можуть забрати на першу роль в топ-клуб. З Бенфіки в Основу легше переїхати, ніж з Шахтаря чи дубля Реалу. Ще можуть і за 50-60 мільйонів вбухати.
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