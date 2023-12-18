Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
«Орлы» обыграли «Брагу» со счетом 1:0, Анатолий оформил 6 сейвов
17 декабря состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии между командами «Брага» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «орлов».
Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин отстоял на ноль и оформил 6 сейвов.
После завершения поединка аналитики португальской высшей лиги назвали украинца лучшим игроком встречи. Трубин также получил признание от статистического портала WhoScored, который поставил Анатолию наивысший балл среди всех игроков – 8.2.
Фанаты «Бенфики», как и коуч Рогер Шмидт, расхвалили украинского кипера:
VRedBaller: «Анатолий Трубин! Вратарь мирового класса».
scof1904: «Трубин! Мой лучший вратарь!».
PtLara4: «Анатолий Трубин – мой кумир!».
ChuckyRonaldo7: «Если вы любите футбол, то вы не можете не любить Трубина».
ricmota95: «Это был еще один день неудач для «Бенфики». Спасибо Трубин. Если бы была справедливость, сегодня было бы 2:2».
Trubin ❤️ pic.twitter.com/6MccbWFXY5— Henrique HG35 (@henriquehg35) December 17, 2023
pedroesanto: «Я думал, что Влаходимос был менее крутым. Я всегда думал, что состав «Бенфики» можно улучшить, и я думаю, что это улучшение очевидно в случае с Трубиным».
Kakaf0x: «Трубин, без сомнения, лучший вратарь, которого я когда-либо видел в «Бенфике».
oglorioso_slb: «Трубин – абсолютный монстр, думаю, это было лучшее выступление вратаря, которое я видел вживую. Та скорость, с которой он реагирует на удары, просто невероятна».
clumsy_nina: «Говорят, лифчик – лучшего всех прикрывает... Нет, для меня это Трубин».
_Noites_: «Я вынесу младенца Иисуса из вертепа и посажу туда Трубина».
_meifumado: «Перед этой игрой я чувствовал, что Трубин спасет нас».
🔐 Trubin is tonight's 𝗠𝗔𝗡 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛! #SCBSLB #LigaPortugal pic.twitter.com/8MNBosMnl1— SL Benfica (@slbenfica_en) December 17, 2023
❤️🔥pic.twitter.com/hCkeFrwvrB— Copa 🇬🇧🇺🇦🇺🇸 (@copa8t) December 17, 2023
TRUBIN NOSSO SUPER HERÓI ! 😍🦅 pic.twitter.com/MDfaz8jJ4A— Primeiro Amor Benfica (@1amorbenfica) December 17, 2023
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