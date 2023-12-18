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Португалия
18 декабря 2023, 06:05 | Обновлено 18 декабря 2023, 06:17
1779
0

Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина

«Орлы» обыграли «Брагу» со счетом 1:0, Анатолий оформил 6 сейвов

18 декабря 2023, 06:05 | Обновлено 18 декабря 2023, 06:17
1779
0
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Twitter. Анатолий Трубин

17 декабря состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии между командами «Брага» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «орлов».

Украинский голкипер гостей Анатолий Трубин отстоял на ноль и оформил 6 сейвов.

После завершения поединка аналитики португальской высшей лиги назвали украинца лучшим игроком встречи. Трубин также получил признание от статистического портала WhoScored, который поставил Анатолию наивысший балл среди всех игроков – 8.2.

Фанаты «Бенфики», как и коуч Рогер Шмидт, расхвалили украинского кипера:

VRedBaller: «Анатолий Трубин! Вратарь мирового класса».

scof1904: «Трубин! Мой лучший вратарь!».

PtLara4: «Анатолий Трубин – мой кумир!».

ChuckyRonaldo7: «Если вы любите футбол, то вы не можете не любить Трубина».

ricmota95: «Это был еще один день неудач для «Бенфики». Спасибо Трубин. Если бы была справедливость, сегодня было бы 2:2».

pedroesanto: «Я думал, что Влаходимос был менее крутым. Я всегда думал, что состав «Бенфики» можно улучшить, и я думаю, что это улучшение очевидно в случае с Трубиным».

Kakaf0x: «Трубин, без сомнения, лучший вратарь, которого я когда-либо видел в «Бенфике».

oglorioso_slb: «Трубин – абсолютный монстр, думаю, это было лучшее выступление вратаря, которое я видел вживую. Та скорость, с которой он реагирует на удары, просто невероятна».

clumsy_nina: «Говорят, лифчик – лучшего всех прикрывает... Нет, для меня это Трубин».

_Noites_: «Я вынесу младенца Иисуса из вертепа и посажу туда Трубина».

_meifumado: «Перед этой игрой я чувствовал, что Трубин спасет нас».

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Бенфика Брага чемпионат Португалии по футболу реакция болельщиков фанаты Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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