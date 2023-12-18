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  4. Лучший игрок с 6 сейвами. Стала известна оценка Трубина за победу Бенфики
Португалия
18 декабря 2023, 02:46 |
345
1

Лучший игрок с 6 сейвами. Стала известна оценка Трубина за победу Бенфики

«Орлы» обыграли «Брагу» со счетом 1:0, Анатолий провел отличную игру

18 декабря 2023, 02:46 |
345
1
Лучший игрок с 6 сейвами. Стала известна оценка Трубина за победу Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine

17 декабря состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии между командами «Брага» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «орлов».

В составе гостей с первых минут на поле появился украинский голкипер Анатолий Трубин. Он отыграл весь поединок и сохранил ворота сухими.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 8.2 баллов. Такой показатель Анатолия является лучшим среди всех игроков, которые приняли участие в этом матче.

За поединок Трубин оформил 6 сейвов, включая невероятное спасение на последних минутах, которое не позволило «Браге» вырвать ничью.

Также Анатолий Трубин был признан лучшим игроком матча по версии аналитиков португальской высшей лиги.

Оценки WhoScored за матч Брага – Бенфика – 0:1

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Анатолий Трубин Брага Бенфика чемпионат Португалии по футболу WhoScored лучший игрок
Источник Sport.ua
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