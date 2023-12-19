Когда-то был Варди, а теперь – он. Фанаты Жироны в восторге от игры Довбика

18 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Алавес». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу жиронцев.

Дублем в этом поединке отметился украинский форвард хозяев Артем Довбик, который вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Артем оформил 9-й и 10-й гол в текущем розыгрыше Ла Лиги. У него также 4 результативных передачи. Довбик провел в нынешней кампании чемпионата Испании 16 матчей.

Аналитики испанского высшего дивизиона признали украинца MVP матча. Статистический портал WhoScored поставил Артему наивысшую оценку (8.2) среди всех игроков, которые приняли участие в поединке.

Фанаты «красно-белых», как и коуч Мичел, расхвалили Довбика за его перфоманс:

73Evasio: «Довбик – нападающий, который очень похож на Холанда».

Matheus: «Довбик слишком много значит для атаки Жироны».

José R. Seara Arís: «Если не считать Джуда Беллингема, величайшей фигурой этого сезона является Артем Довбик, забивший 10 голов, и это в его первом опыте за пределами Украины. Это было великое открытие, поскольку мы все уже знали Беллингема».



Mark Pratt: «Смотрел игру. У Довбика было еще как минимум 2 шанса забить».



Sergio RM: «У «Жироны» очень интересный форвард в лице Довбика».

Sweet DickY: «Довбик – киборг».

Benjamїn: «Довбик пока что лучшее подписание сезона. Если учитывать цену... Всего 7-8 млн евро?»

Capitan_Liga: «Уровень Довбика невероятный. Это просто круто. С тех пор, как Мончи открыл для себя Кануте, ничего подобного в Ла Лиге не наблюдалось».

altipastan: «Когда-то был Варди, а теперь – Довбик».

BielsaBall: «Летом Довбик поедет за большими деньгами».

gabriwlgs: «Форвард Довбик – танк».