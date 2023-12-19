ФОТО. Жирона: «Лайк Довбику, если любите его также, как и мы»

18 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Алавес». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу жиронцев.

Дублем в этом поединке отметился украинский форвард хозяев Артем Довбик, который вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения поединка пресс-служба жиронцев в Twitter посвятила пост украинцу:

«Лайк, если вы любите его так же сильно, как и я!»

Артем оформил 9-й и 10-й гол в текущем розыгрыше Ла Лиги. У него также 4 результативных передачи. Довбик провел в нынешней кампании чемпионата Испании 16 матчей.