ФОТО. Жирона: «Лайк Довбику, если любите его также, как и мы»
Пресс-служба жиронцев посвятила пост Артему в Twitter
18 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Алавес». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу жиронцев.
Дублем в этом поединке отметился украинский форвард хозяев Артем Довбик, который вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
После завершения поединка пресс-служба жиронцев в Twitter посвятила пост украинцу:
«Лайк, если вы любите его так же сильно, как и я!»
Артем оформил 9-й и 10-й гол в текущем розыгрыше Ла Лиги. У него также 4 результативных передачи. Довбик провел в нынешней кампании чемпионата Испании 16 матчей.
❤️ si tu també l'estimes tant com jo! pic.twitter.com/fV1s72XtFi— Girona FC (@GironaFC) December 18, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер национальной команды рассказал, что с такой игрой Лунин нужен сборной
В Ньоне прошла жеребьевка с участием донецкого клуба