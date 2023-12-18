Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лицо и эмоции Трубина после топ-сейва на последних минутах с Брагой
Португалия
18 декабря 2023, 04:59 |
416
0

ФОТО. Лицо и эмоции Трубина после топ-сейва на последних минутах с Брагой

«Бенфика» обыграла соперников со счетом 1:0, Анатолий оформил 6 сейвов

18 декабря 2023, 04:59 |
416
0
ФОТО. Лицо и эмоции Трубина после топ-сейва на последних минутах с Брагой
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

17 декабря состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии между командами «Брага» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «орлов».

В составе гостей с первых минут на поле появился украинский голкипер Анатолий Трубин. Он отыграл весь поединок и сохранил ворота сухими.

За поединок Трубин оформил 6 сейвов, включая невероятное спасение на последних минутах, которое не позволило «Браге» вырвать ничью. Анатолий был признан лучшим игроком матча по версии аналитиков португальской высшей лиги.

После суперсейва на 90+4-й минуте в объектив камер попали эмоции украинца. Трубин остался на газоне и откровенно порадовался, сжав кулак, а вскоре поднялся и стал указывать защитникам, как им расположиться во время углового «Браги».

ФОТО. Лицо и эмоции Трубина после суперсейва на последних минутах с Брагой

По теме:
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
Трубин – первый. Украинец лидирует в евротоп-5 по предотвращенным голам
Брага – Бенфика – 0:1. Клиншит Трубина. Видео гола, обзор матча
Анатолий Трубин эмоции фото Бенфика Брага сэйвы чемпионат Португалии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Другие виды | 17 декабря 2023, 12:46 0
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты

Турнир проходит с 29 ноября по 17 декабря в Дании, Норвегии и Швеции

Таблица АПЛ. Арсенал с Зинченко вернул лидерство, Мудрик с Челси – 10-й
Футбол | 18 декабря 2023, 04:10 0
Таблица АПЛ. Арсенал с Зинченко вернул лидерство, Мудрик с Челси – 10-й
Таблица АПЛ. Арсенал с Зинченко вернул лидерство, Мудрик с Челси – 10-й

17 декабря завершились все матчи 17-го тура АПЛ

Отбились. Манчестер Юнайтед отобрал очки у Ливерпуля
Футбол | 17.12.2023, 20:25
Отбились. Манчестер Юнайтед отобрал очки у Ливерпуля
Отбились. Манчестер Юнайтед отобрал очки у Ливерпуля
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
Футбол | 17.12.2023, 07:45
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
Футбол | 17.12.2023, 07:40
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Понадобился овертайм. Кто сыграет в финале женского ЧМ-2023 по гандболу?
Понадобился овертайм. Кто сыграет в финале женского ЧМ-2023 по гандболу?
16.12.2023, 00:23
Другие виды
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
17.12.2023, 16:40 1
Теннис
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
16.12.2023, 18:43 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
16.12.2023, 19:05 6
Футбол
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
16.12.2023, 20:04 21
Футбол
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
17.12.2023, 08:10 4
Футбол
Ленцерхайде. Меркушина – в топ-10 персьюта на Кубке мира
Ленцерхайде. Меркушина – в топ-10 персьюта на Кубке мира
16.12.2023, 14:20 15
Биатлон
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
16.12.2023, 09:50 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем