ФОТО. Лицо и эмоции Трубина после топ-сейва на последних минутах с Брагой
«Бенфика» обыграла соперников со счетом 1:0, Анатолий оформил 6 сейвов
17 декабря состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии между командами «Брага» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «орлов».
В составе гостей с первых минут на поле появился украинский голкипер Анатолий Трубин. Он отыграл весь поединок и сохранил ворота сухими.
За поединок Трубин оформил 6 сейвов, включая невероятное спасение на последних минутах, которое не позволило «Браге» вырвать ничью. Анатолий был признан лучшим игроком матча по версии аналитиков португальской высшей лиги.
После суперсейва на 90+4-й минуте в объектив камер попали эмоции украинца. Трубин остался на газоне и откровенно порадовался, сжав кулак, а вскоре поднялся и стал указывать защитникам, как им расположиться во время углового «Браги».
ФОТО. Лицо и эмоции Трубина после суперсейва на последних минутах с Брагой
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