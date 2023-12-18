ФОТО. Лицо и эмоции Трубина после топ-сейва на последних минутах с Брагой

17 декабря состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии между командами «Брага» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «орлов».

В составе гостей с первых минут на поле появился украинский голкипер Анатолий Трубин. Он отыграл весь поединок и сохранил ворота сухими.

За поединок Трубин оформил 6 сейвов, включая невероятное спасение на последних минутах, которое не позволило «Браге» вырвать ничью. Анатолий был признан лучшим игроком матча по версии аналитиков португальской высшей лиги.

После суперсейва на 90+4-й минуте в объектив камер попали эмоции украинца. Трубин остался на газоне и откровенно порадовался, сжав кулак, а вскоре поднялся и стал указывать защитникам, как им расположиться во время углового «Браги».

ФОТО. Лицо и эмоции Трубина после суперсейва на последних минутах с Брагой