Эмполи без Коваленко уступил Торино, Наполи победил Кальяри

Сегодня, 16 декабря, прошли поединки 16-го чемпионата Италии по футболу.

Действующий чемпион Италии «Наполи» благодаря голам Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена обыграл в непростом матче «Кальяри». «Эмполи» в Турине проиграл местному «Торино», Виктор Коваленко пропустил этот матч из-за травмирования. «Лечче» на домашнем стадионе обыграл «Фрозиноне».

Серия А. 16-й тур, 16 декабря.

Наполи – Кальяри – 2:1

Голы: Осимхен, 69, Кварацхелия, 75 – Паволетти, 72.

Лечче – Фрозиноне – 2:1

Голы: Пикколи, 11, Рамадане, 89 – Жоржи, 33.

Торино – Эмполи – 1:0

Гол: Сапата, 25.

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