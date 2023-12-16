Эмполи без Коваленко уступил Торино, Наполи победил Кальяри
Состоялись матчи 16-го тура Серии А
Сегодня, 16 декабря, прошли поединки 16-го чемпионата Италии по футболу.
Действующий чемпион Италии «Наполи» благодаря голам Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена обыграл в непростом матче «Кальяри». «Эмполи» в Турине проиграл местному «Торино», Виктор Коваленко пропустил этот матч из-за травмирования. «Лечче» на домашнем стадионе обыграл «Фрозиноне».
Серия А. 16-й тур, 16 декабря.
Наполи – Кальяри – 2:1
Голы: Осимхен, 69, Кварацхелия, 75 – Паволетти, 72.
Лечче – Фрозиноне – 2:1
Голы: Пикколи, 11, Рамадане, 89 – Жоржи, 33.
Торино – Эмполи – 1:0
Гол: Сапата, 25.
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