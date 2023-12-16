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16.12.2023 16:00 – FT 2 : 1
Фрозиноне
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Италия
16 декабря 2023, 23:48 |
44
0

Эмполи без Коваленко уступил Торино, Наполи победил Кальяри

Состоялись матчи 16-го тура Серии А

16 декабря 2023, 23:48 |
44
0
Эмполи без Коваленко уступил Торино, Наполи победил Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Наполи

Сегодня, 16 декабря, прошли поединки 16-го чемпионата Италии по футболу.

Действующий чемпион Италии «Наполи» благодаря голам Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена обыграл в непростом матче «Кальяри». «Эмполи» в Турине проиграл местному «Торино», Виктор Коваленко пропустил этот матч из-за травмирования. «Лечче» на домашнем стадионе обыграл «Фрозиноне».

Серия А. 16-й тур, 16 декабря.

Наполи – Кальяри – 2:1
Голы: Осимхен, 69, Кварацхелия, 75 – Паволетти, 72.

Лечче – Фрозиноне – 2:1
Голы: Пикколи, 11, Рамадане, 89 – Жоржи, 33.

Торино – Эмполи – 1:0
Гол: Сапата, 25.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен Лечче Фрозиноне Наполи Кальяри Торино Эмполи чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Sport.ua
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