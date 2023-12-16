Стало известно, почему Коваленко не попал в заявку Эмполи на матч в Турине
16 декабря «синие» играют против «Торино» на выезде
16 декабря проходит матч 16-го тура Серии между командами «Торино» и «Эмполи» на стадионе «Олимпико» в Турине.
Поединок стартовал в 21:45 по Киеву.
Украинский футболист гостей Виктор Коваленко не попал в заявку на эту встречу.
Как сообщает spaziocalcio.it, украинец «находится не в лучших физических кондициях». Не уточняется, что именно беспокоит Виктора. Наставник «Эмполи» Аурелио Андреаццоли решил не рисковать и не выпускать Коваленко на матч с «Торино».
В предыдущем туре чемпионата Италии Виктор отыграл 80 минут в игре против «Лечче».
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