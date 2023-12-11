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  4. 83% точных пасов. Стала известна оценка Коваленко за матч Эмполи – Лечче
Италия
11 декабря 2023, 23:59 |
362
0

83% точных пасов. Стала известна оценка Коваленко за матч Эмполи – Лечче

Игра завершилась со счетом 1:1, Виктор отыграл 80 минут

11 декабря 2023, 23:59 |
362
0
83% точных пасов. Стала известна оценка Коваленко за матч Эмполи – Лечче
ФК Эмполи. Виктор Коваленко

11 декабря состоялся матч 15-го тура Серии А между командами «Эмполи» и «Лечче». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский футболист хозяев Виктор Коваленко вышел на поле с первых минут и был заменен на 80-й на Якопо Фаццини.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.

Виктор впервые вышел в стартовом составе «Эмполи». За матч Коваленко отдал 83% точных паса.

Лучшим игроком матча стал левый вингер «Лечче» Ламек Банда (7.8), который отметился голом в этой игре.

Оценки WhoScored за матч Эмполи – Лучче – 1:1

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Виктор Коваленко Эмполи Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу WhoScored лучший игрок
Источник Sport.ua
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