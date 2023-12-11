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Эмполи
11.12.2023 19:30 – FT 1 : 1
Лечче
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Италия
11 декабря 2023, 21:30 |
434
1

Серия А. Эмполи сыграл вничью с Лечче, Коваленко отыграл 80 минут

Украинец впервые в сезоне вышел в основе

11 декабря 2023, 21:30 |
434
1
Серия А. Эмполи сыграл вничью с Лечче, Коваленко отыграл 80 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

«Эмполи» Виктора Коваленко в матче 15-го тура Серии А дома сыграл вничью 1:1 с «Лечче». Хозяева уступали в счете 0:1, но сумели отыграться благодаря автоголу игрока «Лечче» Хамзы Рафии.

Сам украинский полузащитник впервые вышел в основе своей новой команды и отыграл 80 минут, после чего был заменен на Якопо Фаццини.

Серия А. 15-й тур

Эмполи – Лечче – 1:1
Голы: Рафия 71 (автогол) – Банда 64

15-й тур Серии А завершится сегодня матчем между «Кальяри» и «Сассуоло». Он начнется в 21:45 по Киеву.

Турнирная таблица Серии А

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Эмполи Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко
Источник Sport.ua
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Юра Шопов
А это бревно ещё в футбол играет, Буратино и то, лучше бы сыграл






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