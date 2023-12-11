Италия11 декабря 2023, 21:30 |
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Серия А. Эмполи сыграл вничью с Лечче, Коваленко отыграл 80 минут
Украинец впервые в сезоне вышел в основе
11 декабря 2023, 21:30 |
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«Эмполи» Виктора Коваленко в матче 15-го тура Серии А дома сыграл вничью 1:1 с «Лечче». Хозяева уступали в счете 0:1, но сумели отыграться благодаря автоголу игрока «Лечче» Хамзы Рафии.
Сам украинский полузащитник впервые вышел в основе своей новой команды и отыграл 80 минут, после чего был заменен на Якопо Фаццини.
Серия А. 15-й тур
Эмполи – Лечче – 1:1
Голы: Рафия 71 (автогол) – Банда 64
15-й тур Серии А завершится сегодня матчем между «Кальяри» и «Сассуоло». Он начнется в 21:45 по Киеву.
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