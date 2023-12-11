Серия А. Эмполи сыграл вничью с Лечче, Коваленко отыграл 80 минут

«Эмполи» Виктора Коваленко в матче 15-го тура Серии А дома сыграл вничью 1:1 с «Лечче». Хозяева уступали в счете 0:1, но сумели отыграться благодаря автоголу игрока «Лечче» Хамзы Рафии.

Сам украинский полузащитник впервые вышел в основе своей новой команды и отыграл 80 минут, после чего был заменен на Якопо Фаццини.

Серия А. 15-й тур

Эмполи – Лечче – 1:1

Голы: Рафия 71 (автогол) – Банда 64

15-й тур Серии А завершится сегодня матчем между «Кальяри» и «Сассуоло». Он начнется в 21:45 по Киеву.

Турнирная таблица Серии А