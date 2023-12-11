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  4. Коваленко впервые вышел в основе Эмполи
Италия
11 декабря 2023, 19:38 |
302
2

Коваленко впервые вышел в основе Эмполи

Украинский полузащитник появился на поле с первых минут

11 декабря 2023, 19:38 |
302
2
Коваленко впервые вышел в основе Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Сегодня, 11 декабря «Эмполи» Виктора Коваленко в 15-м туре Серии А принимает «Лечче». Матч начался в 19:30 по киевскому времени.

Коваленко вышел в основе «Эмполи» на матч. Это его первый выход в основе в составе «Эмполи».

Коваленко перешел в «Эмполи» на правах аренды из «Аталанты» минувшим летом. В нынешнем сезоне уже отличился 2 голами и 1 ассистом в 6 матчах Серии А, но до сегодняшнего дня выходил исключительно на замену.

Состав «Эмполи»: Бериша, Бастони, Луперто, Исмаили, Берешиньски, Малех, Грасси, Коваленко, Канчельери, Камбьяги, Капуто

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Виктор Коваленко Эмполи Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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Sheva19
Там Конопля скоро безработний будет и его пусть забирають 
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