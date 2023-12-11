Коваленко впервые вышел в основе Эмполи
Украинский полузащитник появился на поле с первых минут
Сегодня, 11 декабря «Эмполи» Виктора Коваленко в 15-м туре Серии А принимает «Лечче». Матч начался в 19:30 по киевскому времени.
Коваленко вышел в основе «Эмполи» на матч. Это его первый выход в основе в составе «Эмполи».
Коваленко перешел в «Эмполи» на правах аренды из «Аталанты» минувшим летом. В нынешнем сезоне уже отличился 2 голами и 1 ассистом в 6 матчах Серии А, но до сегодняшнего дня выходил исключительно на замену.
Состав «Эмполи»: Бериша, Бастони, Луперто, Исмаили, Берешиньски, Малех, Грасси, Коваленко, Канчельери, Камбьяги, Капуто
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