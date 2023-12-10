В понедельник, 11 декабря, состоится матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Эмполи» и «Лечче». Игра пройдет в Эмполи на стадионе «Стадио Карло Кастеллани».

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Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 14 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «Лечче» занимает 13 строчку с 16 очками, а «Эмполи» идет 17 с 11 баллами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Эмполи – Лечче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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