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Чемпионат Италии
Эмполи
11.12.2023 19:30 - : -
Лечче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 декабря 2023, 20:00 | Обновлено 10 декабря 2023, 20:36
53
0

Эмполи – Лечче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 декабря в 19:30 поединок 15-го тура итальянской Серии А

10 декабря 2023, 20:00 | Обновлено 10 декабря 2023, 20:36
53
0
Эмполи – Лечче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

В понедельник, 11 декабря, состоится матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Эмполи» и «Лечче». Игра пройдет в Эмполи на стадионе «Стадио Карло Кастеллани».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 14 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «Лечче» занимает 13 строчку с 16 очками, а «Эмполи» идет 17 с 11 баллами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Эмполи – Лечче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Эмполи Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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