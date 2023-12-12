Италия12 декабря 2023, 00:10 |
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Эмполи – Лацио – 1:1. 80 минут Коваленко. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Серии А
12 декабря 2023, 00:10 |
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11 декабря состоялся матч 15-го тура Серии А между командами «Эмполи» и «Лечче». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский футболист гостей Виктор Коваленко впервые вышел в стартовом составе и отыграл 80 минут.
Серия А. 15-й тур. 11 декабря
Эмполи – Лечче – 1:1
Голы: Рафия, 71 (автогол) – Банда, 64
Видео голов и обзор матча:
События матча
71’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Хамза Рафья (Лечче).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Ламек Банда (Лечче).
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