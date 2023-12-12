11 декабря состоялся матч 15-го тура Серии А между командами «Эмполи» и «Лечче». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский футболист гостей Виктор Коваленко впервые вышел в стартовом составе и отыграл 80 минут.

Серия А. 15-й тур. 11 декабря

Эмполи – Лечче – 1:1

Голы: Рафия, 71 (автогол) – Банда, 64

Видео голов и обзор матча: