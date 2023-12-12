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Чемпионат Италии
Эмполи
11.12.2023 19:30 – FT 1 : 1
Лечче
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Италия
12 декабря 2023, 00:10 |
45
0

Эмполи – Лацио – 1:1. 80 минут Коваленко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Серии А

12 декабря 2023, 00:10 |
45
0
Эмполи – Лацио – 1:1. 80 минут Коваленко. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

11 декабря состоялся матч 15-го тура Серии А между командами «Эмполи» и «Лечче». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский футболист гостей Виктор Коваленко впервые вышел в стартовом составе и отыграл 80 минут.

Серия А. 15-й тур. 11 декабря

Эмполи – Лечче – 1:1

Голы: Рафия, 71 (автогол) – Банда, 64

Видео голов и обзор матча:

События матча

71’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Хамза Рафья (Лечче).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Ламек Банда (Лечче).
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Виктор Коваленко Эмполи Лечче видео голов и обзор Серия A чемпионат Италии по футболу автогол
Источник Sport.ua
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