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  4. Экс-полузащитник Миная интересен одному из лидеров Первой лиги
Украина. Первая лига
15 декабря 2023, 18:32 |
416
0

Экс-полузащитник Миная интересен одному из лидеров Первой лиги

Накануне Валерий Рогозинский разорвал контракт с закарпатским клубом

15 декабря 2023, 18:32 |
416
0
Экс-полузащитник Миная интересен одному из лидеров Первой лиги
ФК Минай. Валерий Рогозинский

Как стало известно Sport.ua, левый полузащитник Валерий Рогозинский после ухода из «Миная» может продолжить карьеру в перволиговой «Виктории».

По нашей информации, тренерский штаб Анатолия Бессмертного заинтересован в услугах квалифицированного исполнителя, который в свое время здорово проявил себя в другой команде Сумской области – «Альянсе».

Впрочем, по словам самого футболиста, он пока не определился со следующим местом работы.

«Сейчас с агентом рассматриваем варианты. Есть как Премьер-Лига, так и Первая. Пока ничего конкретного сказать вам не могу», – сообщил Рогозинский нашему корреспонденту.

28-летний воспитанник николаевского футбола перебрался в «Минай» в августе прошлого года из немецкого «Манхинга». В нынешнем сезоне Рогозинский провел 13 матчей в УПЛ и 1 – в Кубке Украины. На счету хавбека 1 голевая передача.

В конце этого года «Минай» пошел на сокращение затрат, при этом в клубе не скрывали, что хотели бы и дальше видеть Рогозинского у себя. Стороны вели переговоры, однако так и не достигли компромисса.

В четверг аутсайдер УПЛ объявил о расторжении контрактов с Валерием Рогозинским и легионером из Молдовы Михаилом Гечевым.

Ранее закарпатскую команду покинула еще группа футболистов, а главный тренер «Миная» Желько Любенович рассказал о том, что заставило его пойти на радикальную чистку состава.

«Виктория» по итогам первого этапа Первой лиги заняла 4-е место в группе Б, набрав 30 очков. Весной команда продолжит борьбу за путевку в УПЛ (если не за прямую, то через «стыки») с шестой стартовой позиции. От зоны стыковых матчей сумчан отделяет 1 очко.

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Валерий Рогозинский Виктория Сумы (Николаевка) трансферы Первая лига Украины Анатолий Бессмертный инсайд
Источник Sport.ua
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