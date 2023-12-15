Экс-полузащитник Миная интересен одному из лидеров Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, левый полузащитник Валерий Рогозинский после ухода из «Миная» может продолжить карьеру в перволиговой «Виктории».

По нашей информации, тренерский штаб Анатолия Бессмертного заинтересован в услугах квалифицированного исполнителя, который в свое время здорово проявил себя в другой команде Сумской области – «Альянсе».

Впрочем, по словам самого футболиста, он пока не определился со следующим местом работы.

«Сейчас с агентом рассматриваем варианты. Есть как Премьер-Лига, так и Первая. Пока ничего конкретного сказать вам не могу», – сообщил Рогозинский нашему корреспонденту.

28-летний воспитанник николаевского футбола перебрался в «Минай» в августе прошлого года из немецкого «Манхинга». В нынешнем сезоне Рогозинский провел 13 матчей в УПЛ и 1 – в Кубке Украины. На счету хавбека 1 голевая передача.

В конце этого года «Минай» пошел на сокращение затрат, при этом в клубе не скрывали, что хотели бы и дальше видеть Рогозинского у себя. Стороны вели переговоры, однако так и не достигли компромисса.

В четверг аутсайдер УПЛ объявил о расторжении контрактов с Валерием Рогозинским и легионером из Молдовы Михаилом Гечевым.

Ранее закарпатскую команду покинула еще группа футболистов, а главный тренер «Миная» Желько Любенович рассказал о том, что заставило его пойти на радикальную чистку состава.

«Виктория» по итогам первого этапа Первой лиги заняла 4-е место в группе Б, набрав 30 очков. Весной команда продолжит борьбу за путевку в УПЛ (если не за прямую, то через «стыки») с шестой стартовой позиции. От зоны стыковых матчей сумчан отделяет 1 очко.