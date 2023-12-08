Тренер Миная: «Это не революция. Есть игроки, которые мне не нужны»

Аутсайдер УПЛ «Минай» в последние дни расстался с десятком игроков, однако наставник Желько Любенович не называет это революцией.

– Кто эти футболисты, которых вы хотели оставить, но не удалось?

– Безусловно, это Бандура и Немчанинов. Это те игроки, на которых я очень сильно рассчитывал. Они поняли с первых дней меня, я – их. Но так сложились обстоятельства, что мы остались без этих ключевых футболистов.

– Здесь остановимся подробнее. Что заставило вас пойти на столь радикальную кадровую революцию?

– Революция, это несколько громко сказано. Но, действительно есть футболисты, которых я просто не вижу в составе во втором круге и мы поблагодарили их за работу. Но есть и игроки, которых я очень хотел оставить, но они решили уйти. Однако я уверен, что на все теперь вакантные позиции мы найдем футболистов, заслуживающих играть в «Минае».