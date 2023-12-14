Украина. Премьер лига14 декабря 2023, 12:10 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай попрощался с двумя хавбеками
Гечев и Рогозинский стали свободными агентами
14 декабря 2023, 12:10 |
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Клуб УПЛ «Минай» объявил о том, что команду покинули полузащитники Михаил Гечев и Валерий Рогозинский. Контракты с ними разорваны по обоюдному согласию сторон.
26-летний Гечев перебрался в команду минувшей зимой. Игрок успел провести 29 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
У 28-летнего Рогозинского 41 матч за «Минай» и 1 результативная передача. Аутсайдер УПЛ сейчас проводит перестройку состава и активно расстается с игроками.
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