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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Минай попрощался с двумя хавбеками
Украина. Премьер лига
14 декабря 2023, 12:10 |
266
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай попрощался с двумя хавбеками

Гечев и Рогозинский стали свободными агентами

14 декабря 2023, 12:10 |
266
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай попрощался с двумя хавбеками
ФК Минай. Михаил Гечев

Клуб УПЛ «Минай» объявил о том, что команду покинули полузащитники Михаил Гечев и Валерий Рогозинский. Контракты с ними разорваны по обоюдному согласию сторон.

26-летний Гечев перебрался в команду минувшей зимой. Игрок успел провести 29 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

У 28-летнего Рогозинского 41 матч за «Минай» и 1 результативная передача. Аутсайдер УПЛ сейчас проводит перестройку состава и активно расстается с игроками.

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Минай Валерий Рогозинский Михаил Гечев Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Источник ФК Минай
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