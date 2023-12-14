ОФИЦИАЛЬНО. Минай попрощался с двумя хавбеками

Клуб УПЛ «Минай» объявил о том, что команду покинули полузащитники Михаил Гечев и Валерий Рогозинский. Контракты с ними разорваны по обоюдному согласию сторон.

26-летний Гечев перебрался в команду минувшей зимой. Игрок успел провести 29 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

У 28-летнего Рогозинского 41 матч за «Минай» и 1 результативная передача. Аутсайдер УПЛ сейчас проводит перестройку состава и активно расстается с игроками.