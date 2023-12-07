Минай перед отпуском остался без девяти игроков

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Миная» с 7 декабря находятся в отпуске, который продлится до 15 января 2024 года.

По информации нашего источника, за «горожан» больше не будут выступать Александр Бандура, Сергей Панасенко, Дмитрий Немчанинов, Игорь Солдат, Юрий Кравчук, Александр Мельник, Олег Вишневский, Владимир Одарюк, Андрей Ралюченко, с которыми расторгнуты контракты по обоюдному согласию сторон.

Еще неизвестно, останутся ли в «Минае» Валерий Рогозинский и Михаил Гечев, с которыми ведутся переговоры.

«Минай» занимает 16 место в чемпионате УПЛ, набрав шесть очков.

Ранее мы сообщали, что новый главный тренер закарпатцев Желько Любенович не рассчитывает на целую группу исполнителей.