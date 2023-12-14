Жирона – лидер в топ-5 европейских чемпионатов по количеству очков

Испанская «Жирона» в нынешнем сезоне продолжает удивлять многих специалистов и болельщиков.

После выездной победы над «Барселоной» (4:2) в каталонском дерби подопечные Мичела набрали 41 очко после 16-ти туров и лидируют по этому показателю среди всех команд топ-пятерки европейских чемпионатов.

«Жирона» опережает лидеров АПЛ «Ливерпуль» (37 очков после 16 матчей), Лиги 1 ПСЖ (36 очков в 15 матчах), Серии А «Интер» (38 очков в 15 матчах) и Бундеслиги «Байер» (36 очков в 14 матчах).

Также добавим, что победа над «блау-гранас» стала для Цыганкова, Довбика и компании седьмой подряд на выезде, и подопечные Мичела стали лишь третьей командой, после той же «Барселоны» и мадридского «Реала», кому удалось подобное в испанской Ла Лиге.