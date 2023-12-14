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Лига чемпионов
14 декабря 2023, 12:25 | Обновлено 14 декабря 2023, 12:42
1025
11

Без ЛЧ, но с ЛЕ. Все равно спасибо, Шахтер

Валерий Василенко – о последней игре «горняков» в нынешней чемпионской Лиге

14 декабря 2023, 12:25 | Обновлено 14 декабря 2023, 12:42
1025
11
Без ЛЧ, но с ЛЕ. Все равно спасибо, Шахтер
ФК Шахтер

Не всегда запоминается только последнее. Иногда важен весь путь, а не только конечная остановка. Порой даже если ты не успел в последний вагон, судьба все равно чуть позже отблагодарит. Хотя бы за старания.

«Шахтер» в последний вагон уходящего поезда под названием «плей-офф Лиги чемпионов» не попал. Туда попал «Порту».

Очень похожая ситуация приключилась с «горняками» в минувшем сезоне, когда до последнего тура они спорили с «Лейпцигом» за второе место в группе. Тогда тоже не сложилось: в последней игре немцы разбили донецкую команду.

В этот раз разгрома удалось избежать. Поединок получился конкурентным, зрелищным, а местами даже веселым. Но все равно победа «Порту» закономерная и заслуженная.

Много раз говорил еще до матча, что игра против португальского гранда для «оранжево-черных» будет в разы сложнее, нежели оба матча против «Барселоны». Повторюсь еще раз: это действительно правда.

«Порту» играет в очень компактный, агрессивный, а местами и жесткий футбол. В игре этой команды что-то осталось от незабвенного Моуринью – вопиющая резкость, контрастирующая с вязкостью. Если эта команда забивает первой, потом очень сложно перевернуть с ней игру. Если вообще возможно.

«Шахтер» прекрасно понимал, куда попал, и с кем ему предстоит сыграть. Это в первом матче против португальского вице-чемпиона наш чемпион выглядел мальчиком для битья. Не зря наставник «драконов» Сержиу Консейсао назвал тогдашних «горняков» «районной командой». И в то же время отдал должное «Шахтеру» при Пушиче.

ФК Шахтер. Марино Пушич и Сержиу Консейсау

Мне сложно сказать, сумел бы «Шахтер» отобрать очки у «Порту» в гамбургской игре, если бы командой уже тогда руководил Пушич. Да хоть бы Срна, лишь бы не ван Леувен. Сие сейчас, в принципе, уже и не важно. Но то, что дончане тогда выглядели просто смешно, это очевидно.

Сейчас, повторюсь за тем же Консейсао, «Шахтер» выглядит очень боеспособной единицей. И свою боеспособность он наглядно продемонстрировал и в последней игре группового цикла ЛЧ. Но всего этого оказалось мало, чтобы решить поставленную задачу.

***

Перед началом поединка на официальном сайте «Шахтера» поединок на «Драгау» для донецкой команды позиционировался, как «главный матч года». Если исходить из турнирных резонов, то, безусловно, так оно и было.

Но вот если говорить по сути, то есть, об игре как таковой, то лично я, вы уж извините, так и не увидел, что на футбольном поле игроки нашей команды «умирали», своими кровью и потом рисуя историю «главного матча года».

На поверку все оказалось – опять-таки, лично для меня – намного тривиальнее. В стартовый отрезок матча «Шахтер» попытался своим мельтешением в передачах вывести соперника из равновесия, заставить того раскрыться. Но не получилось. От слова «совсем».

И не получилось не столько из-за того, что была выбрана неверная тактика (с этим, как мне кажется, был порядок), а через потому, что далеко не все футболисты «Шахтера» способны такую тактику поддерживать на плаву, не говоря уже о том, чтобы ее воплощать в нужный результат.

То, что ахиллесовой пятой нынешнего «Шахтера» является защита, в частности, ее центральный плацдарм, было сказано-пересказано. Лишний раз распространяться по этому поводу не вижу смысла.

Тем не менее, не отметить слабую игру донецких центрбеков, в особенности Бондаря, не могу. Если Ракицкому не хватало скорости еще с младых ногтей, то у Бондаря она есть. Другое дело, что-каких-то иных добродетелей у него не просматривается.

ФК Шахтер. Пепе наносит удар через себя

И на фоне обоих центральных защитников «Шахтера» 40-летний центральный защитник «Порту» Пепе смотрится истинным исполином. Собственно, вот и вся разница между «Шахтером» и «Порту».

В то же время хотелось бы несколько слов сказать и о нынешнем голкипере «Шахтера». Как по мне, то Ризнык наряду с Бондарем – самое слабое звено команды. До уровня Пятова или Трубина бывший страж ворот «Ворсклы» пока что не дотягивает. И с этим тоже нужно смириться. И что-то предпринимать.

Не порадовал меня в этом «матче года» еще один футболист «Шахтера» - Георгий Судаков. И как раз в этой связи говорить о закономерности не приходится, ибо Жора – главный талант атакующего звена «горняков», приучивший всех нас к высокому уровню притязаний. Но не в этот раз.

Безусловно, «макая» кого-то, я в то же время обязан отдать должное тем, кто это заслужил. В первую очередь речь должна идти о Сикане. Парень в который раз доказал, что является главным форвардом нынешнего «Шахтера».

Неплохой матч провел Степаненко, на уровне был Зубков. Собственно, на этом все. Остальные – ниже своего уровня.

Вот и получается, что «Шахтер» на «Драгау» провел не выдающийся, мягко говоря, поединок. Скорее средний, если говорить по факту.

И если говорить объективно, то с такой игрой, особенно в защите, претендовать на победу в «главном матче года» фактически нереально.

Тем не менее, в отсутствии старания или желания я ни в коем случае не могу упрекать «горняков». Скорее, я повторю за Пушичем: «несмотря на поражение, я все равно горжусь командой».

И эта гордость распространяется намного шире последней игры группового этапа. Собственно, на все матчи, за исключением стартового поединка. Набрать девять очков в такой непростой группе, до конца претендовать на весну в Лиге чемпионов и получить путевку в весну Лиги Европы – это хороший результат. Особенно на фоне еврокубковых «успехов» остальных наших полпредов.

Однако, в то же время, вынужден признать, что для нынешнего «Шахтера» третье место в группе ЛЧ – это потолок. Прыгнуть выше ему не позволяет собственный уровень. И более высокий уровень оппонентов.

Поэтому все до колик справедливо. Хотя от осознания этого и не легче.

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 11
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Болела
Персонально по гравцям абсолютно погоджуюсь. До мінусів додав би ще Бондаренко. Дуже зажовує, повільно. Криськів в центрі набагато шустріше виглядає. А до плюсів додав би двох бразильців з заміни. Швиденькі , прутконогі. Освіжили гру.
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+4
New Zealander
Браво Шахтер! Заслужил своей игрой только одни комплименты! Кстати на одном из сайтов нашел интересную статью о том что португальские болельщики думают о матче с Шахтером. Выбрал три комента которые особенно приятно было прочитать...
Edilson: У нас була сильна та рівна група. Навіть "Антверпен" був не такий
безнадійний, як про це кажуть. Подивіться на підсумкові таблиці груп у
Лізі чемпіонів. У "Шахтаря" 9 очок та третє місце. У ПСЖ, "Копенгагена" по
8 очок і друге місце. У ПСВ 9. В іншій групі українці могли б посісти
друге місце та вийти до наступного раунду.
Pinto: Дивно, але факт. За одним із показників "Шахтар" найкращий клуб на
груповому етапі. Маю на увазі, що це найсильніша команда з усіх, які
посіли треті місця у своїх групах. Найсильніша з тих, хто не вийшов до
наступного раунду. У "Шахтаря" 9 очок. У "Ланса" та "Мілана" по 8. У решти
не більше 6! Ті, хто сміялися з "Порту" і казали, що у нас слабка група.
Що ви тепер скажете?
Amadeu: Перед матчем багато експертів говорили про те, що атака – це
слабке місце "Шахтаря". Як це часто буває, їхні прогнози не справдилися.
Лише 8 команд забили більше голів, аніж українці. А у такій групі, як
"Боруссія", "Мілан", ПСЖ та "Ньюкасл" усі команди забили менше 10 голів.
Як і у групі "Бенфіки". Тому безглуздо називати "Шахтар" слабкою командою,
а нашу групу прохідною.
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+4
New Zealander
Не погоджуюсь лише за критику Різника. Не варто робити висновки по одному матчу. Він провів  5 впевнених матчів в цій групі ЛЧ і лише один невпевнений хоча й тут зробив кілька сейвів.
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+1
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Xvalenok03
Куча проблем в команде, защита плакать,
Работать и работать.
Поэтому мои поздравления шахте. Хочется помнить только хорошее. 
Попали в весеннюю часть еврокубков - уже хорошо.
Спасибо.
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-1
AK.228
Дяка!!👍🤝🇺🇦🇺🇦
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-1
Лига конференций без динамо
Шатер играл в ЛЧ заработал 9 очей ,теперь в евровесне и в ЛЕ,а некоторых тр_хнули с позором ещё в квалификации Лке
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-2
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contr
Кроти-мутанти ☝️
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-2
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