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Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
13.12.2023 22:00 – FT 2 : 0
Лацио
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Лига чемпионов
14 декабря 2023, 02:51 |
18
0

Атлетико – Лацио – 2:0. Матрасники выиграли группу Е в ЛЧ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура ЛЧ в группе Е

14 декабря 2023, 02:51 |
18
0
Атлетико – Лацио – 2:0. Матрасники выиграли группу Е в ЛЧ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

13 декабря состоялся последний матч 6-го тура Лиги чемпионов в группе Е между командами «Атлетико» Мадрид и «Лацио». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «матрасников».

Благодаря этой победе подопечные Диего Симионе обеспечили себе 1-е место в квартете с 14 очками из 18 возможных.

Лига чемпионов. 13 декабря

Группа Е. 6-й тур

Атлетико – Лацио – 2:0

Голы: Гризманн, 6, Лино, 51

Видео голов и обзор матча:

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Самуел Лино (Атлетико Мадрид).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
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Атлетико Мадрид Лацио видео голов и обзор Лига чемпионов Антуан Гризманн
Источник Sport.ua
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