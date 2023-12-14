13.12.2023 22:00 – FT 2 : 0
Лига чемпионов14 декабря 2023, 02:51 |
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Атлетико – Лацио – 2:0. Матрасники выиграли группу Е в ЛЧ. Видео голов
Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура ЛЧ в группе Е
14 декабря 2023, 02:51 |
18
0
13 декабря состоялся последний матч 6-го тура Лиги чемпионов в группе Е между командами «Атлетико» Мадрид и «Лацио». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «матрасников».
Благодаря этой победе подопечные Диего Симионе обеспечили себе 1-е место в квартете с 14 очками из 18 возможных.
Лига чемпионов. 13 декабря
Группа Е. 6-й тур
Атлетико – Лацио – 2:0
Голы: Гризманн, 6, Лино, 51
Видео голов и обзор матча:
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Самуел Лино (Атлетико Мадрид).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
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