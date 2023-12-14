13 декабря состоялся последний матч 6-го тура Лиги чемпионов в группе Е между командами «Атлетико» Мадрид и «Лацио». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «матрасников».

Благодаря этой победе подопечные Диего Симионе обеспечили себе 1-е место в квартете с 14 очками из 18 возможных.

Лига чемпионов. 13 декабря

Группа Е. 6-й тур

Атлетико – Лацио – 2:0



Голы: Гризманн, 6, Лино, 51

Видео голов и обзор матча: