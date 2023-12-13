АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»

12 декабря состоялись поединки последнего 6-го тура Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Унион Берлин» (3:2) и завершил групповой раунд с 18 очками из 18 возможных.

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Из группы в плей-офф ЛЧ вышли Реал Мадрид (18 очков) и Наполи (10), а Брага (4) весной будет играть в Лиге Европы. Немецкий Унион Берлин (2) попрощался с еврокубками.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти:

«Немного необычный матч. Мы контролировали игру в первые 40 минут, а затем две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову. Хоселу забил уже восемь мячей. Он просто незаменим в матчах с такими командами, которые закрываются и уходят в оборону».

Главный тренер «Унион Берлин» Ненад Бьелица:

«Реал заставляет много бегать. Мы гонялись за ними до тех пор, пока совсем не осталось сил, но это случается и с более сильными командами. Мы пропустили много голов в концовке – против Браги, дважды против Реала, на последних минутах нам не слишком везло. Постараемся извлечь из этого уроки и играть лучше».

Видеообзор матча: Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3

Голы: Фолланд, 45+1, Крал, 85 – Хоселу, 61, 72, Себальос, 89