12 декабря на «Олимпиаштадион» пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Унион» (Берлин) встретится с «Реалом» (Мадрид). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Унион (Берлин)

Команда в целом, безусловно, проваливает сезон. И все предыдущие, громадные успехи и заслуги Урса Фишера, в итоге не перевесили допущенных неудач этой осенью, и в итоге швейцарцу указали все-таки на дверь. Причин для этого была масса: столичный клуб, что до этого закончил прошлый сезон в Бундеслиге новым рекордом, 4-м местом, угодил на самое дно текущей турнирной таблицы. Впрочем, даже после увольнения швейцарца не получилось вернуться на путь побед. С другой стороны, как раз в Лиге чемпионов рано ставить крест. Дебютант из Германии и там не выигрывал, но смог взять ничью сначала на поле Наполи, а потом - и в гостях у Браги. В итоге португальцы так и остались на дистанции в 2 очка, и есть надежда их догнать. Впрочем, для этого обязательно нужно только побеждать сейчас.

Реал (Мадрид)

Клуб, безусловно, имеет статус гранда и испанского, и всеевропейского футбола. Но если в позапрошлом сезоне подопечные Карло Анчелотти это убедительно доказали, выиграв и в Примере, и в Лиге чемпионов, то в темпораде 2022/2023 был откат в обоих ключевых турнирах. На внутренней арене и сейчас не все получается, правда, все равно получается держать за спиной ключевых конкурентов, Барселону с Атлетико. Зато в Лиге чемпионов сливочные уже оформили не только проход в плей-офф, но и 1-е место в квартете, выиграв все поединки. Даже в 5-м туре, уже гарантировав себе право играть в плей-офф, все равно на Сантьяго Бернабеу получилось оформить 4:2 с самым номинально сильным конкурентом по группе, Наполи.

Статистика личных встреч

Клубы имеют совершенно разную историю. Неудивительно, что этой осенью они впервые пересеклись друг с другом на футбольном поле.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что немцы смогут хлопнуть дверью. Рекомендуем ставить на то, что тут выиграют испанцы (коэффициент - 1,94).