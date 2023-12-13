Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
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12 декабря состоялись поединки последнего 6-го тура группы В Лиги чемпионов.
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Мадридский Реал на выезде обыграл Унион Берлин (3:2) и завершил групповой раунд с 18 очками из 18 возможных.
Из группы в плей-офф ЛЧ вышли Реал Мадрид и Наполи, а Брага весной будет играть в Лиге Европы. Немецкий клуб попрощался с еврокубками.
Лига чемпионов 2023/24
6-й тур, 12 декабря
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3
Голы: Фолланд, 45+1, Крал, 85 – Хоселу, 61, 72, Себальос, 89
Незабитый пенальти: Модрич, 45 (Реал)
Видеообзор матча
События матча
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