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Лига Чемпионов
Унион Берлин
12.12.2023 22:00 – FT 2 : 3
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 03:50 | Обновлено 13 декабря 2023, 04:09
134
0

Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

13 декабря 2023, 03:50 | Обновлено 13 декабря 2023, 04:09
134
0
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа

12 декабря состоялись поединки последнего 6-го тура группы В Лиги чемпионов.

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Мадридский Реал на выезде обыграл Унион Берлин (3:2) и завершил групповой раунд с 18 очками из 18 возможных.

Из группы в плей-офф ЛЧ вышли Реал Мадрид и Наполи, а Брага весной будет играть в Лиге Европы. Немецкий клуб попрощался с еврокубками.

Лига чемпионов 2023/24

6-й тур, 12 декабря

Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3

Голы: Фолланд, 45+1, Крал, 85 – Хоселу, 61, 72, Себальос, 89

Незабитый пенальти: Модрич, 45 (Реал)

Видеообзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Себальос (Реал Мадрид).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Крал (Унион Берлин).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Фолланд (Унион Берлин).
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Источник Sport.ua
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