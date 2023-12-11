Иващенко оценил проигранный матч против Динамо и раскритиковал судейство

11 декабря состоялся матч 17-го тура УПЛ между командами «Динамо» и «Оболонь». Ира завершилась со счетом 2:0 в пользу «бело-синих».

После завершения встречи наставник «пивоваров» Валерий Иващенко прокомментировал поражение своих подопечных:

– Сложная игра, было раннее удаление нашего игрока, после чего нам пришлось перестраиваться. Мы внесли определенные коррективы. За самоотдачу я поблагодарил ребят. Они молодцы несмотря на все те моменты, которые были в игре.

– Ваша команда играла достаточно жестко. Это была такая установка или футболисты сами были так заведены?

– Почему жестко? Это футбол, а не балет. «Динамо» тоже моментами играло жестко, это футбол. Были красные карточки, в первом эпизоде мы даже не спорили. Нет вопросов. А при первом голе, который нам засчитали, был фол на Прокопенко. Однако судьи почему-то смотрели на офсайд. А на фол почему-то не обратили внимание. Все мы эмоциональные люди, ребята завелись. Это нормальные вещи, потому что мы все живые люди. Такое бывает в футболе.

– Шесть желтых карточек в прошлом матче, сегодня две красные, четыре желтых. Это очень странное. Мы редко это видим в футболе. С чем это связано?

– Есть напряжение, есть игра. В Англии дают играть, а у нас за каждое прикосновение дают желтую. Я не знаю, с чем это связано. Это нужно спрашивать у тех, кто раздает эти карточки. Есть моменты, которые действительно тянут на желтую, но трактовка в разные стороны разная. Против одной команды это так трактуют, против другой – по-другому. С чем это связано? Вопрос к тем, кто дает карточки.

– После кубковой игры игрок вашей команды Суханов сказал, что установка на игру длилась 15 минут, потому что и так все знают, как играло «Динамо». Сегодня было труднее готовиться? Сколько времени продолжалась установка?

– Пятнадцать минут – это долго? Я думаю, мы в этом сезоне уже достаточно игр сыграли против «Динамо», ребята знают как играть, а против таких команд, тем более, не нужно мотивировать. В Кубке – да, мы готовились. Сегодня были непростые условия для подготовки, погодные условия мешали, но исходили из того, что есть. Претензий нет. Ребята пытались, несмотря на меньшинство, старались играть в футбол.

– Первая часть сезона для вас закончилась. Можете подвести итоги? Чем удовлетворены, чем не удовлетворены, что нужно улучшать, и будет ли усиление зимой?

– Конечно, нужно становиться лучше. Первая часть сезона показала наши плюсы и минусы. Надо корректировать некоторые моменты. Чтобы набирать баллы, нужно усиливаться. Журналисты еще раньше писали о том, что мы где-то отстаем на трансферном рынке. Мы пытались работать с теми ребятами, которые в обойме, но будем работать.

Есть положительные моменты, где-то нам просто не хватало мастерства и опыта. Иногда мешали амбиции. Настройки есть, но не хватало мастерства, что мешало нам лучше сыграть с мячом. Теряли многие мячи из-за технического брака. Это нужно исправлять. Это следствие квалификации футболистов. Будем работать над этим, исправлять и готовиться к весенней части.

Видеообзор матча Динамо Киев – Оболонь – 2:0