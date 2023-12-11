Легенда МЮ вступился за тен Хага: «Идея с увольнением – полная чушь»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал возможное увольнение Эрика тен Хага с поста главного тренера «красных дьяволов».

«Нельзя менять тренера в середине сезона. Идея с увольнением тен Хага – полная чушь. Я не поддерживаю это решение.

Я знаю, люди говорят: «Нельзя винить Глейзеров». Да можно! Потому что десять лет неудач и убогого подбора персонала сводятся к тому, что у них нет спортивного директора, полноценного руководителя подбора персонала. Вот почему это происходит, потому что в конечном итоге менеджеры и тренеры смотрят на это и говорят: «У меня никого нет, поэтому я попробую сделать это сам». Все это зависит от руководства», – цитирует Гари Невилла издание Daily Mail.

Отметим, что Невилл за 21 год в составе «Манчестер Юнайтед» провел более 600 матчей во всех турнирах, восемь раз став чемпионом Англии и дважды победителем Лиги чемпионов. Что касается нынешнего турнирного положения «красных дьяволов», то после разгромного поражения от «Борнмута» (0:3) подопечные Эрика тен Хага располагаются на шестом месте, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на десять очков.