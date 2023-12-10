Заместитель гендиректора Динамо: «Отсутствие освещения – не форс-мажор»

Заместитель генерального директора киевского «Динамо» Сергей Мохник прокомментировал ситуацию с матчем против «Миная».

«Мы с пониманием относимся к любым форс-мажорам других клубов УПЛ в прошлом и этом сезонах. В нашей стране идет война, сам факт того, что чемпионат Украины происходит, что мы не потеряли футбол как явление, это достижение клубов и государства.

Но есть определенные моменты, которые не относятся к форс-мажорным ситуациям. Представители «Миная», «Динамо», судьи и делегат договорились, что игра отменяется, если воздушная тревога будет до 14:30, это зафиксировано документально. Ровно в 14:30 наши игроки отправились в душ, администраторы команды начали относить вещи в автобус.

С самого начала мы отметили, что готовы играть в этот день позже, но представители «Миная» сообщили, что это будет невозможным из-за отсутствия на стадионе искусственного освещения. Воздушная тревога это форс-мажор. Отсутствие света на стадионе это не форс-мажор. Это непрофессионализм и отсутствие уважения к другим участникам чемпионата. Каждая команда должна играть на арене, которая имеет это освещение.

Мы не могли оставаться еще на один день и играть в понедельник. Во-первых, никаких гарантий повторения ситуации не было, во-вторых, у нас в четверг был матч в Киеве. Учитывая сложную логистику, это ставило под угрозу весь распланированный процесс подготовки к следующим матчам. Почему мы должны уступать своими интересами из-за инфантилизма и отсутствия элементарных вещей в инфраструктуре команды-соперницы?

Этот вопрос нужно решать. На этот раз такая ситуация произошла с нами, а в следующий раз на нашем месте может быть любая команда УПЛ. И что теперь? Всем нам нужно кататься в Ужгород дважды, чтобы «Минай» был доволен? Нет, этого не будет.

Насколько мне известно, УАФ уже отправило официальное письмо в адрес всех клубов, которые играют в Ужгороде и Минае с требованием немедленно (до 1 февраля 2024 года) решить вопрос с искусственным освещением. Но для нас это уже история прошлого, мы должны заботиться об интересах «Динамо».

Наш клуб не стал требовать технического поражения «Миная». Мы не писали письма с требованиями, не собирали доказательную базу (а это сделать очень легко, прецедентов технических поражений из-за инфраструктурных проблем в нашем футболе хватает), а рассчитываем на то, что «Минай» поступит по-человечески. Мы потратили много денег на логистику, это дорога длиной в 800+ километров. Мы уважаем наших игроков и персонал клуба и не будем отправлять их в Минай снова.

Наша позиция очень проста: это был не форс-мажор, а безответственность местного клуба. Мы не хотим устраивать юридические и регламентные ссоры, а ждем нормальной реакции со стороны соперника и его порядочности. «Динамо» без проблем сыграет этот матч (нам не нужны кабинетные 3 балла), но «Минай» должен приехать в Киев и играть на нашем поле. Это будет их мера ответственности за то, что произошло в минувшее воскресенье», – сказал функционер.

Отметим, матч «Минай» – «Динамо» 3 декабря был остановлен на 2-й минуте из-за воздушной тревоги и не был доигран из-за приближения наступления темноты, ведь на «Минай Арене» нет искусственного освещения.