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Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 16:43 | Обновлено 10 декабря 2023, 16:49
1895
18

Заместитель гендиректора Динамо: «Отсутствие освещения – не форс-мажор»

Сергей Мохник объяснил позицию клуба

10 декабря 2023, 16:43 | Обновлено 10 декабря 2023, 16:49
1895
18
Заместитель гендиректора Динамо: «Отсутствие освещения – не форс-мажор»
ФК Динамо Киев. Сергей Мохник

Заместитель генерального директора киевского «Динамо» Сергей Мохник прокомментировал ситуацию с матчем против «Миная».

«Мы с пониманием относимся к любым форс-мажорам других клубов УПЛ в прошлом и этом сезонах. В нашей стране идет война, сам факт того, что чемпионат Украины происходит, что мы не потеряли футбол как явление, это достижение клубов и государства.

Но есть определенные моменты, которые не относятся к форс-мажорным ситуациям. Представители «Миная», «Динамо», судьи и делегат договорились, что игра отменяется, если воздушная тревога будет до 14:30, это зафиксировано документально. Ровно в 14:30 наши игроки отправились в душ, администраторы команды начали относить вещи в автобус.

С самого начала мы отметили, что готовы играть в этот день позже, но представители «Миная» сообщили, что это будет невозможным из-за отсутствия на стадионе искусственного освещения. Воздушная тревога это форс-мажор. Отсутствие света на стадионе это не форс-мажор. Это непрофессионализм и отсутствие уважения к другим участникам чемпионата. Каждая команда должна играть на арене, которая имеет это освещение.

Мы не могли оставаться еще на один день и играть в понедельник. Во-первых, никаких гарантий повторения ситуации не было, во-вторых, у нас в четверг был матч в Киеве. Учитывая сложную логистику, это ставило под угрозу весь распланированный процесс подготовки к следующим матчам. Почему мы должны уступать своими интересами из-за инфантилизма и отсутствия элементарных вещей в инфраструктуре команды-соперницы?

Этот вопрос нужно решать. На этот раз такая ситуация произошла с нами, а в следующий раз на нашем месте может быть любая команда УПЛ. И что теперь? Всем нам нужно кататься в Ужгород дважды, чтобы «Минай» был доволен? Нет, этого не будет.

Насколько мне известно, УАФ уже отправило официальное письмо в адрес всех клубов, которые играют в Ужгороде и Минае с требованием немедленно (до 1 февраля 2024 года) решить вопрос с искусственным освещением. Но для нас это уже история прошлого, мы должны заботиться об интересах «Динамо».

Наш клуб не стал требовать технического поражения «Миная». Мы не писали письма с требованиями, не собирали доказательную базу (а это сделать очень легко, прецедентов технических поражений из-за инфраструктурных проблем в нашем футболе хватает), а рассчитываем на то, что «Минай» поступит по-человечески. Мы потратили много денег на логистику, это дорога длиной в 800+ километров. Мы уважаем наших игроков и персонал клуба и не будем отправлять их в Минай снова.

Наша позиция очень проста: это был не форс-мажор, а безответственность местного клуба. Мы не хотим устраивать юридические и регламентные ссоры, а ждем нормальной реакции со стороны соперника и его порядочности. «Динамо» без проблем сыграет этот матч (нам не нужны кабинетные 3 балла), но «Минай» должен приехать в Киев и играть на нашем поле. Это будет их мера ответственности за то, что произошло в минувшее воскресенье», – сказал функционер.

Отметим, матч «Минай» – «Динамо» 3 декабря был остановлен на 2-й минуте из-за воздушной тревоги и не был доигран из-за приближения наступления темноты, ведь на «Минай Арене» нет искусственного освещения.

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Сергей Мохник Динамо Киев чемпионат Украины по футболу техническое поражение Украинская Премьер-лига Минай Минай - Динамо
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 18
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Dovbush
За регламентом стадіони, на яких відбуваються матчі поманд УПЛ, в обов'язковому порядку повинні мати  штучне освітлення достатнє для забезпечення телетрансляції
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+4
ROBOCOP
Минай сказал что у нас война ,поэтому они освещение не делают. Так снимитесь с чемпионата как это сделала Нива Бузовая
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+3
Xvalenok03
Перед игрой делегат от федерации и представители клубов принимали поле, подписывали документы , что все готово к игре. Договаривались даже на сколько минут можно отложить игру если будет воздушная тревога.
А тут такую мелочь как про освещение забыли.
В начале сезона стадионы проходили аттестацию и никто шума не поднял.
Это с одной стороны проблемы.
С другой вроде возмущение динамы понятно, справедливо. Но почему они раньше не возмущались?
И третья сторона в двухсторонке. С чего это динама решила ставить условия кому и где играть? Когда все выездные игры(большинство) они дома играли это для них нормально было. Так теперь пусть требуют налаживания освещения и едут снова к минаю. Или это не царское дело до уровня плебса опускаться?
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+1
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zhyr
Це якийсь недоклуб. Вічно з ним щось не те. То клуб припиняє існування, то вже не припиняє, то зарплату не платять, то освітлення немає То ще щось. Вічно борються за останні місця і дивом залишаються. Може нарешті він вилетить і на його місце зайде більш стабільний клуб.
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+1
shoko
Тут питання дуже просте. З одного боку - зрозуміла точка зору "Динамо". З іншого - є регламент турніру. Яким до речі і так і Шахтар і Динамо дуже часто підтираються. Стадіон атестований у такому стані і допущенний до змагань  це означає що матчі проводяться на цьому стадіоні з дотриманням норм і специфіки атестації саме цього стадіону. І Динамо не може цього не знати. Тому й документально нічого не подають тому що розуміють що у ЧУкрі вони ніяких 3 очки про які пафосно кажуть не отримають. Тому що під цей стан стадіони підписалась і УПЛ і усі клуби дали згоду там грати. Так,це не форс-мажор. Це офіціно зафіксований стан стадіону. А от якщо вони подадуть до суду на УАФ за те що атестували цей стадіон,в такому стані до Прем'єр ліги, ДК  виграють, тому що є норми УЄФА для атестації стадіонів до прем'єр ліг своїх країн, але це знов таки не 3 очка дасть, а якісь інши фінансові та моральні компенсації. Тому й розганяється хвиля -"ну ми ж хочемо без суда, по-нормальному все порішать". А самі розраховують на те що підннімиться хвиля ДКшних вболівальників яких сотні тисяч активних  і таким чином зробити тиск на прийняття рішенння про догравання матчу. Але вболівальники ДК далеко не дебіли і теж все це розуміють, тому тільки боти на зп можуть просувати далі таку маячню з "порішать по-нормальному." ))
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+1
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u6464u
де ваша совість Мохник, ви при ковіді грали весь чемпіонат в Київі , зараз більшість ігор проходить в Київі , тепер ви ще з Миная робите дурачків, а хто давав згоду на допуск арени в Минаї, всі ж погодилися грати там, які питання .
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0
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didora
Оп'ять за рибу гроші. Якщо військовий стан, то грать усі матчі можна в Києві.(ппо є). Все рівно вболівальників не пускають, то яка різниця де грати. Всі поля нейтральні, то чого пертися в той сраний Минай за три дев'ять земель. (При чому не літаком, а автобусом). Це ж не Італія чи Франція. Колихаться по цих дорогах цілий день, а тоді ще й грати. Це якийсь дурдом. Для чого розводить оці патякання в Інеті. А Минай якщо хотів дома зіграти, то вже б в Угорщині попросив найближчий стадіон, якщо свого нормального немає. Я дивлюся цей Минай - це суцільні проблеми. Кому це потрібно???
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-1
Gargantua
фаны Шахтера уже объяснили, что Суркис должен был арендовать другой стадион в Ужгороде, где есть освещение. А раз он этого не сделал, так и виновато Динамо в том, что матч не состоялся.
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-1
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vruthiy-112
За показники у єврокубках,  для Динамо більше взагалі ніяких переносів,  нічого страшного,  Минай зіграє в Києві,  але Динамо це тільки позор та нерви вболівальників.!!!
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-2
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